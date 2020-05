Crni dani za Levski iz Sofije: jedan od najvećih bugarskih klubova na rubu financijskog kolapsa

Levski Sofia, jedan od najtrofejnijih bugarskih klubova, nalazi se u teškoj financijskoj situaciji slijedom okolnosti oko širenja pandemije koronavirusa.

Levski je jedini klub koji nikada nije ispao iz bugarske Parve lige, a u svojoj 116-godišnjoj povijesti bio je prvak države 26 puta, iako na titulu čeka još od 2009. Više ima samo CSKA iz Sofije.

CONFIRMED: Portuguese defender Nuno Reis, who’s refused to take a pay cut during the coronavirus football break, has just left Levski pic.twitter.com/I8eJXVV0QG

— Metodi_Shumanov (@shumanskoo) May 4, 2020