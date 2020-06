Crni oblaci nad NFL-om: Hall of Fame utakmica navodno je otkazana, a ceremonija odgođena

Iako je NFL zasad na putu prema redovnom početku nove sezone u rujnu, u posljednje vrijeme pojavljuje se sve više pitanja i skepse oko toga kako bi se ista trebala izvesti. Nedavno smo pisali o navodima američkih liječnika koji ističu kako do sezone footballa u SAD-u možda i neće doći do kraja godine, a eto što je na tu temu tada imao za reći dr. Anthony Fauci, tamošnji vodeći stručnjak za javno zdravlje i (marginalizirani) član Trumpova tima za borbu protiv koronavirusa:

“Osim ako igrači doslovno ne budu u ‘balonu’, odvojeni od ostatka svijeta i testirani svaki dan, teško je zamisliti kako bi se američki nogomet mogao igrati ove jeseni”, kazao je Fauci. “Ako nas zahvati drugi val, što je svakako moguće, situacija će postati još kompliciranija, jer će se poklopiti sa sezonom gripe. U tom slučaju, američki nogomet ove godine teško ćemo gledati.”

Prva stanica prema početku nove sezone trebala je biti tradicionalna Hall of Fame utakmica u Cantonu u sklopu koje se održava i ceremonija primanja novih ličnosti u Kuću slavnih, a egzibicijski ogled valjali su 6. kolovoza odigrati Dallas Cowboysi i Pittsburgh Steelersi. Ipak, kako javlja pouzdani ESPN-ov insajder Adam Schefter, taj je susret otkazan, a priredba, kojoj smo trebali svjedočiti dva dana kasnije, odgođena. Naravno, razlog svemu je poznat i očit: pandemija koronavirusa.

The Dallas Cowboys-Pittsburgh Steelers preseason opener at the Pro Football Hall of Fame in Canton, Ohio, on Aug. 6 is being canceled and the Hall of Fame's enshrinement ceremony on Aug. 8 is being postponed due to the coronavirus pandemic, league sources told ESPN.

— Adam Schefter (@AdamSchefter) June 25, 2020