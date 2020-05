‘Crno zrcalo’ na stadionu: Aarhus pred nastavak sezone otvara virtualnu tribinu za navijače

Blažena tehnologija, što bismo mi bez nje?

Doista, u protekla dva mjeseca za vlastitu razonodu nam je došla vjerojatno najbolje no ikad prije u trenucima kada smo bili — i još uvijek većinom jesmo — zarobljeni u svoja četiri zida. Nogometni i općenito navijači do daljnjega će ostati odsječeni od stadiona pošto je odigravanje utakmica pred praznim tribinama apsolutni minimum minimuma koji se valja zadovoljiti ukoliko se ikakav sport želi nastaviti igrati u ovo nesigurno doba, ali to ne znači da navijača neće biti na stadionu.

Barem ako pitate Aarhus Gymnastikforening. Trećeplasirana momčad danske lige na dovitljiv će način dovesti gledatelje na svoj Ceres Park, a učinit će to ‘gradnjom’ virtualne tribine. Klub bi trebao odigrati prvu nogometnu utakmicu u zemlji nakon popuštanja mjera 29. svibnja protiv sedmoplasiranog Randersa, a igrače će na teren dočekati brojni navijači čija će lica uživo biti projicirana na videozidove instalirane na stadion. Projekt se priprema u suradnji s platformom Zoom, a AGF se hvali kako gradi prvu virtualnu tribinu na svijetu…

Fælles Fodbold kalder vi de virtuelle tribuner, der – i samarbejde med @ALbank_ og @zoom_us – åbner til #agfrfc. Allerede nu kan man hente sin billet på https://t.co/3WNZPeo10D ⬇️👍 Der er 22 sektioner man kan vælge imellem ✔️https://t.co/SVqon831Wu #ksdh #sldk pic.twitter.com/qah8LEKnUl — AGF (@AGFFodbold) May 8, 2020

Navijači će moći birati između 22 sekcije, a kupnja karata bit će omogućena svima, s tim da će pratitelji gostujuće momčadi moći ‘sjediti’ i na, naravno, gostujućoj tribini. Oni koji imaju sezonske ulaznice imat će se prilike smjestiti u uobičajen sektor odakle i inače prate Aarhus…

“Ovo će zapravo biti povijesni susret zato jer igramo prvu natjecateljsku utakmicu nakon mnogo vremena”, tvrdi klupski predsjednik Jacob Nielsen. “Pokrećemo i povijesnu digitalnu inicijativu i ponosni smo što smo prvi klub na svijetu koji će je imati priliku testirati. Iako nažalost nećemo moći igrati pred navijačima neko vrijeme, možda ćemo inspirirati druge klubove da nam se pridruže u sličnoj inicijativi.”

Zanimljiva je ovo alternativa i jedva čekamo vidjeti na što će to izaći, ali odmah nam na pamet padaju i neka pitanja. Što ako Zoomu padne sustav? Što ako netko napuca loptu na neku od ‘tribina’? Što ako se određeni navijači budu nedolično ponašali, psovali, pokazivali prostačke geste ili slično? Hoće li dobiti ban ili neće smjeti ići na realne stadione? Tko će voditi navijanje? Hoće li biti navijanja? Znači li virtualna barijera i da nema bacanja baklji?

Eh…