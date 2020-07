CSKA opet sanja Ligu prvaka: Nikola Vlašić zabio je i asistirao u pobjedi nad Orenburgom

Nogometaši moskovskog CSKA slavili su s 4-0 (1-0) na gostovanju kod Orenburga u utakmici 27. kola ruske Premier lige odigranoj u srijedu, a hrvatski reprezentativac Vlašić bio je i asistent i strijelac.

U 32. minuti Čalov je nakon Vlašićeve oduzete lopte i dodavanja pogodio za vodstvo CSKA. U 59. minuti isti su igrači promijenili uloge – Čalov je petom ostavio loptu za Vlašića koji je sa sedam metara iskosa svladao domaćeg vratara.

CSKA je u 78. minuti poveo sa 3-0 pogotkom Šenikova, za koji mu je asistirao 22-godišnji hrvatski veznjak Kristijan Bistrović. Konačnih 4-0 postavio je Obljakov u trećoj minuti sučeve nadoknade.

🔝 Nikola Vlasic was named the Man of the Match #OrenburgCSKA by the expert of the official broadcaster#RPL #CSKA #Vlasic pic.twitter.com/5OalpLWDKP

— Russian Premier Liga (@premierliga_en) July 8, 2020