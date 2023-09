Čudno, ali Jude Bellingham večeras nije zabio. Ipak, Real je pobijedio goste iz Baskije

Dapače, Kubo je u 10. minuti krasno zabio za 2-0 šutom s distance, ali gol je poništen jer su suci smatrali da je Mikel Oyarzabal, koji je stajao u zaleđu, smetao Kepi. Međutim, točno nakon prvih 15 minuta Kraljevi su krenuli u ofenzivu; Dani Carvajal tada je probio desnu stranu i ubacio u šesnaesterac, a Joselu je pogodio gredu. Lopta se odbila do Rodryga koji je atraktivno pokušao pogoditi iz voleja, ali nije dobro zahvatio loptu i gosti su nekako uspjeli preživjeti. Zapravo, Álex Remiro u tim je trenucima ubilježio nekoliko iznimno važnih obrana, a Kubo je s druge strane nastavio briljirati i zadavati glavobolje domaćoj obrani.

10 – Real Madrid attempted 10 shots in the first 45 minutes against Real Sociedad, their most without scoring in a first half of a home game in all competitions since last season. Siege. pic.twitter.com/ncJHrlewqe

— OptaJose (@OptaJose) September 17, 2023