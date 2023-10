Čudo na Sardiniji: Ranierijev Cagliari u 25 je minuta okrenuo 0-3 i ispisao povijest Serie A

Dašak povijesti i pravi spektakl mogli smo vidjeti nedjeljnog ranog poslijepodneva ako smo bili uz TV ekrane, a slicom na Sardiniji. U dvoboju 10. kola Serie A, Cagliari je na svom stadionu svladao Frosinone s 4-3, i to nakon što su otočani gubili s 0-3.

Argentinac Matias Soulé (23,37) i Marco Brescianini (49) doveli su Frosinone u veliko vodstvo i, činilo se, sigurnu pobjedu. No, momčad sa Sardinije se čudesno vratila pogocima zamjena Gaetana Oristanija iz 72. minute, Kongoanca Antoinea Makoumboa četiri minute kasnije i apsolutnog junaka utakmice Lea Pavolettija koji je zabio za pobjedu u četvrtoj i šestoj minuti dodatka.

Claudio Ranieri i njegova momčad tako su ispisali povijest talijanskog nogometa. Naime, ovo je najspektakularniji preokret s obzirom na činjenicu da u Serie A nikada nitko nije slavio nakon što je u posljednjih 20 minuta dvoboja ušao sa zaostatkom od tri gola.

1 – Cagliari are the first team in the Serie A history able of winning a match with a three-goal deficit at the 70th minute of play. Unbelievable.#CagliariFrosinone pic.twitter.com/ngnlHba7Ng

— OptaPaolo (@OptaPaolo) October 29, 2023