Čudo na ženskom Mundijalu: Amerikanke nakon osam godina i 13 utakmica nisu upisale pobjedu

Povele su Nizozemke u 17. minuti kada je pogodila Jill Roord, 26-godišnja veznjakinja Wolfsburga. Taj pogodak označio je i prvi put od SP-a 2011. da se SAD našao u zaostatku, ali ipak je on anuliran u 69. minuti kad je Lindsey Horan glavom pogodila za konačnih 1-1.

🇺🇸 USA 1-1 Netherlands 🇳🇱

The USWNT are still unbeaten in 19 successive #FIFAWWC matches, but they were made to work for this draw.

This was the first time that they'd trailed in a WWC game since the 2011 quarter-final vs Brazil. pic.twitter.com/raUw1QOuDe

