Čustović prije Kupa: ‘Ima puno naših navijača koji žive u Slavoniji, očekujemo pun stadion’

Reprezentativna pauza traje još danas, no Hajduk odmah uskače u pogon. Već sutra igra utakmicu šesnaestine finala Hrvatskog nogometnog kupa protiv Omladinca iz Gornje Vrbe. Naravno, branitelj naslova debeli je favorit, a bit će to i zadnja utakmica u kojoj trener Ivan Leko neće moći obavljati svoju funkciju.

Zato je susret najavio njegov pomoćnik Adnan Čustović, a evo što je istaknuo u izjavi za HDTV:

“Moramo ozbiljno ući u utakmicu, biti koncentrirani kao na početku sezone, moramo obraniti naš naslov, dvije godine zaredom smo osvojili Kup”, podsjetio je. “Moramo i u ovu sezonu ući s ciljem da ga osvojimo. Moguće je, zašto ne i treći put?”

Igrački kadar koji će konkurirati za utakmicu maksimalno je ozbiljan. Hoće li biti promjena u sastavu?

“Još uvijek moramo vidjeti”, napomenuo je. “Tek smo jutros odradili drugi trening poslije male reprize, četiri dana gdje smo bili slobodni. S glavnim trenerom ćemo vidjeti što i kako za utakmicu.”

Domaćin je primio čak 10.000 zahtjeva za ulaznice. Naravno, takav kapacitet ni približno nije moguć, u Slavonskom Brodu, gdje će se utakmica igrati, stadion može primiti 5.000 gledatelja.

“Mislim da ima puno naših navijača koji žive u Slavoniji, to smo imali prilike osjetiti protiv Osijeka i dok smo bili u Vukovaru, gdje je na našim treninzima bilo puno navijača”, prisjetio se Čustović. “Mislim da je to dobra stvar za njih, očekujemo pun stadion, da nas bodre i dovedu do nove pobjede.”

Omladinac trenutno nastupa u Međužupanijskoj ligi Slavonski Brod – Požega što je trenutno peti rang hrvatskog nogometa. Lani je ispao iz Treće NL Istok, a u novu sezonu ušao je s dvije pobjede i dva poraza. To mu je trenutno dovoljno za sredinu tablice i osmo mjesto, a vodeći je s 10 bodova Hajduk, ali onaj iz Pakraca.

Inače, utakmica će biti odigrana na stadionu Stanko Vlainić-Dida, a ne na stadionu kraj Save koji je zadnjih godina u rekonstrukciji.