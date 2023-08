Čuvaj se, Jakire: Jonathan David danas je postao najbolji Lilleov strijelac u zadnjih 60 godina

Rijeka sljedećeg četvrtka nastupa u playoffu Konferencijske lige. Momčad koju vodi Sergej Jakirović imat će iznimno težak zadatak u dvomeču protiv bivšeg francuskog prvaka Lillea; prva utakmica odigrat će se u Francuskoj, a na tamošnjem stadionu Pierre-Mauroy Mastifi su danas odigrali generalku prije njihova premijerna europskog dvoboja.

U drugom kolu Ligue 1 gost je bio Nantes, a Lille je pobijedio 2-0 u susretu koji je najsadržajniji bio u posljednjih 30-ak minuta.

Zna se tko je najveća Lilleova prijetnja, a to je pokazao i danas; kanadski napadač Jonathan David poentirao je u 66. minuti nakon što je prekaljeni Rémy Cabella tukao glavom poslije jednog ubačaja s desne strane. Gostujući vratar Rémy Descamps to je uspio obraniti, ali ne i Davidov odbijanac koji je pospremio praktički u praznu mrežu.

Kanađaninu će ova sezona vjerojatno biti posljednja u Lilleu, a ovo mu je bio prvijenac u novoj kampanji. Samo prošle sezone zabio je 24 gola za francuski klub, a ovo mu je bio ukupno 53. u crvenom dresu, čime je postao najbolji klupski strijelac u posljednjih 60 godina. Tako je prestigao Pierrea Pleimeldinga koji se zaustavio na jednom manje.

🚨 Avec 53 réalisations, Jonathan David 🇨🇦 devient le meilleur buteur du LOSC sur les 60 dernières années en Ligue 1. 👏⚽️ (@Statsdufoot) pic.twitter.com/vPHK5uc3gX — Actu Foot (@ActuFoot_) August 20, 2023

Lille je držao prednost, a onda je upao u probleme u 78. minuti kada je izravni crveni karton dobio Alexsandro Ribeiro. Brazilac je počinio prekršaj kao posljednji čovjek obrane i zato je otišao na ranije tuširanje, a Nantes, koji dotad nije puno napravio, pokušao je uhvatiti izjednačenje s igračem više.

Naizgled je to i ostvario veću 82. minuti pošto je poentirao Abdoul Kader Bamba, ali VAR je utvrdio kako je u prethodnom dijelu akcije došlo do zaleđa. Lilleu je onda, nekoliko minuta kasnije, suđen penal poslije jednog prekršaja na rubu suparničkog šesnaesterca, no i tu je reagirao VAR te poništio prvotnu odluku.

Ipak, domaći su svejedno došli do drugog gola na sjajan način; Adam Ounas u četvrtoj je minuti sudačke nadoknade opalio iz prve na dodavanje Ivana Cavaleira, a sjajan felš odbio se od vratnice u mrežu. Bio je to stvarno krasan pogodak za Lille koji je u prvom kolu remizirao s Nicom (1-1), a sada mu slijedi Rijeka…