Čuvajte se kad zapuca El Toro: Lautaro je vodeći Interov strijelac izvan kaznenog prostora

Gotovo je: Juventus je u nedjelju protiv Sampdorije potvrdio prvenstvo i jedino za što se Inter ove sezone još može boriti jest, osim Europske lige, (relativno) simbolično drugo mjesto u prvenstvu. Pobjedom nad Napolijem korak prema tome bio bi ostvaren, ali o konačnom plasmanu će naposljetku odlučivati finalni susret s izravnim konkurentom Atalantom u sljedećem kolu.

Dobro je počelo za Conteovu momčad: večeras je povela iz prvog udarca na gol u utakmici (što joj se dogodilo već sedmi put ove sezone). U 11. minuti Marcelo Brozović ukrao je loptu Máriju Ruiju, Danilo D’Ambrosio proslijedio je do Antonija Candreve koji je s desne strane ubacio, a Cristiano Biraghi poslao je povratnu loptu za već spomenutog D’Ambrosija koji je poentirao za domaće vodstvo. Fin je to bio start poslije 11 minuta ničega, ali Napoli je bio taj koji je do poluvremena stvorio više prilika.

Raspoložen je bio Lorenzo Insigne čiji je pokušaj u 20. minuti prošao tik pored gola, a 11 minuta kasnije Napolijev je brzanac povukao napad i dodao Matteu Politanu koji je uputio šut prema donedavnom suigraču Samiru Handanoviću. Nekoliko minuta kasnije ponovno je Insigne prijetio, ali mu je na put stao Candreva i odbio njegov udarac u korner. Inter je tako na poluvrijeme otišao s prednosti nakon što Gattusova momčad nije uspjela kapitalizirati tih nekoliko situacija. Inače, D’Ambrosio je rodom iz Napulja, a večeras je bio vrlo produktivan protiv ‘svojih’…

Napoli je večeras protiv Intera uputio ukupno 18 udaraca na gol naspram domaćih osam, ali nije uspio stići do zgoditka. Imali su Gattusovi momci i prednost u posjedu lopte, više udaraca iz kuta, velikih prilika i driblinga te osvojenih duela, ali Conteova ekipa jednostavno je bila efikasnija. Potvrdio je to Lautaro Martínez koji je u 74. minuti sam povukao, potegnuo s nekih 25 metara i zabio svoj 14. ovosezonski pogodak u Serie A te 19. ukupno. Izvrstan trenutak za Argentinca koji je u igru ušao 14 minuta ranije umjesto Alexisa Sáncheza, a to mu je bio četvrti gol ove sezone koji je zabio izvan 16 metara: posljednji koji je u Interu to učinio više puta od njega u jednoj sezoni bio je Zlatan Ibrahimović sa šest takvih pogodaka 2008./09…

Završilo je 2-0, a to je bila tek druga prvenstvena utakmica od povratka na terene u kojoj Napoli nije zabio gol. Interovo drugo mjesto na tablici je zadržano, a hoće li tako i ostati vidjet ćemo u posljednjem kolu kada Nerazzurri odlaze na Gewiss…