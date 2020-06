Daj mu šansu, on će je iskoristiti: Phil Foden briljirao je u sinoćnjem gaženju Burnleyja

Sinoć je na Etihadu bilo jako sadržajno.

Početak utakmice obilježio je skandal nakon što je stadion preletio aviončić s porukom Burnleyjevih ‘navijača’ koja je glasila ovako:

At the same time, a 'White Lives Matter – Burnley' banner is flown over the Etihad Stadium.

Players and officials take a knee in support of #BlackLivesMatter

Klub iz Lancashirea odmah je reagirao i u službenom priopćenju žestoko osudio očiti rasistički potez u kojemu ne treba tražiti neki širi kontekst i značenje, a da stvar bude još gora, momčad je na gostovanju kod Manchester Cityja popila petardu…

Ne samo to, već je prema golu zapucala jedan jedini put, a spomenuti udarac nije išao u okvir. Cityjeva domaća gol-razlika u posljednjih pet utakmica protiv Burnleyja sada iznosi enormnih 22-1, a zanimljivo je napomenuti i kako je Ederson posljednji put na Etihadu udarac morao braniti još u siječnju.

The last shot on target Ederson faced at home in the Premier League was in against Crystal Palace… in January.

He's played 301 minutes since an opponent forced him to *try* and make a save at the Etihad. 😅 pic.twitter.com/jmkPBobIfN

— Squawka Football (@Squawka) June 22, 2020