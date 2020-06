Dakle, da ponovimo: NBA sezona nastavlja se 31. srpnja, a u Disney World idu 22 tima

A u finalu, Pajo Patak protiv Šilje…

NBA kalendar za ostatak sezone i službeno je definiran. Sinoć je ligaški Odbor skupa s vlasnicima franšiza i predstavnicima izglasao kako nastavak slijedi 31. srpnja u Disney Worldu, odnosno, tamošnjem ESPN-ovu sportskom kompleksu. Kartu za vožnju života dobile su 22 momčadi, a navodno je samo jedan tim — Portland Trail Blazers — glasao protiv opisanog scenarija…

Dakle, plan je da timovi stignu u kompleks 7. srpnja, a utakmice bi počele završnim danom tog mjeseca. Prije doigravanja svaka od 22 ekipe odigrat će još osam utakmica regularne sezone s mogućim razigravanjem za finalna mjesta u playoffu. Nakon toga slijedi klasično doigravanje, a timovi su izabrani na temelju svog položaja na tablicama i šansi za nastavak natjecanja.

Sources: The NBA informed the Board of Governors of scheduled dates:

– Training camp: June 30, July 7 travel to Orlando

– 2019-20 season: July 31

– Free agency: Oct. 18

– 2020-21 targets: Nov. 10 training camp, Dec. 1 opening night (can remain fluid)

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 4, 2020