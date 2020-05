Daleko od kuće: Santa Clara domaće utakmice neće igrati na Azorima, već 1435 kilometara dalje

Ovo je relativna brojka jer neki podaci kažu da kilometara ima i više, ali svejedno — puno je!

Santa Clara portugalski je prvoligaš s Azora i trenutno se nalazi na 10. mjestu Primeire, a sada će, zbog osiguravanja zdravlja stanovništva na navedenom otočju, preostale domaće prvenstvene utakmice morati odigrati čak 1435 kilometara dalje — u sjedištu Portugalskog nogometnog saveza u Lisabonu.

Klub će ondje i trenirati, a u službenom se priopćenju osvrnuo na novosti.

Portuguese club Santa Clara have been forced to train and play home matches 892 miles away due to coronavirus restrictions.

