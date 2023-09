Dalić: ‘Da sam šutio, niti jedan Hrvat ne bi bio nominiran za Zlatnu loptu’

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić održao je presicu uoči utakmice kvalifikacija za Europsko prvenstvu 2024., koju Hrvatska igra u petak protiv Latvije na Rujevici. Osvrnuo se ne samo na utakmicu, već i svoju izborničku ulogu i određene reprezentativce.

“Mi imamo respekt prema svima, takva je stvar i s Latvijom. To sam rekao i igračima i stožeru, dakle krenut ćemo s najjačim mogućim sastavom. Želimo igrati s 15 igrača, rasporediti snagu i nećemo mijenjati ništa. Krećemo s najjačim što imamo, ali nemojte me dovoditi u situaciju da mijenjam svoj stil i najavljujem sastav. Idemo punom snagom jer nama što prije treba tih 15, 16 bodova da se plasiramo”, započeo je.

“Ja u transferima reprezentativaca ne sudjelujem niti sam u tijeku. Kad im kažem da trebaju promijeniti sredinu, onda to i mislim. Borna Sosa napravio je fantastičnu stvar odlaskom u Ajax. To mu je novi izazov, nova priča i to je ono na što sam ja mislio kad sam im govorio da promijene klub, ali im nikad nisam rekao da nešto moraju. Što se ovog prijelaznog roka tiče, mislim da su svi napravili odličan posao”, dodao je.

Osvrnuo se i na nominacije France Footballa koje su jučer dobili Luka Modrić, Joško Gvardiol (Ballon d’Or) i Dominik Livaković (zlatna lopta):

“Da sam šutio ne bi vjerojatno bio nominiran nitko. Oni imaju tri medalje u pet godina, tko je to napravio? Nitko! Konačno je netko progledao i stavio ih gdje ih treba staviti. Sad se vidi da sam bio u pravu kad nisam glasovao u izboru FIFA-e kao jedini izbornik, sad se pokazuje da je tako kao što sam govorio. Hvala na nominacijama. Kritiziram kad nije ispravno, pohvaljujem kad je dobro”, kazao je.

Za kraj, potvrdio je da je imao ponude određenih klubova, ali da i dalje ne razmišlja o odlasku s izborničke pozicije:

“Puno puta sam to govorio, da bih volio biti hrvatski izbornik dok god imam tu emociju u sebi. Bile su te neke ponude, ali ja u sebi nisam imao nimalo sumnje. Lijepo je i biti trener u klubu, a ja sam malo ispao iz tog ritma, u reprezentaciji sam u komfornoj zoni i morao bih izaći iz nje kad bih nešto mijenjao. Pun sam motiva i želim s Hrvatskom još nešto napraviti”, zaključio je izbornik.