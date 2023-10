Izbornik Dalić objavio je listu za kraj kvalifikacija. Nova imena su Pongračić, Moro, Pjaca i Budimir

No, krenimo redom, od vratara su tu Dominik Livaković (Fenerbahçe), Ivica Ivušić (Pafos) te Nediljko Labrović (Rijeka). Od obrane, Dalić se odlučio za Josipa Stanišića (Bayer), Josipa Juranovića (Union Berlin), Domagoja Vidu (AEK), Josipa Šutala (Ajax), Joška Gvardiola (Manchester City), Martina Erlića (Sassuolo), Bornu Sosu (Ajax) te nakon dugo vremena i Marina Pongračića (Lecce).

Here is #Croatia squad for the November #EURO2024 qualifiers vs. Latvia and Armenia! 🇭🇷🥁#Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/R1LhASvkHn

