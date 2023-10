Dalić je objavio postavu za sraz s Walesom. Od prve minute sada kreću Vida, Juranović te Majer

👀 Take a look into #Croatia dressing room in Cardiff! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇭🇷 #WALCRO#EURO2024 #Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/rOv5j63yvx

— HNS (@HNS_CFF) October 15, 2023

Vezni je red nepromijenjen, uz kapetana Luku Modrića, tu su i već odavno standardni Marcelo Brozović te Mateo Kovačić. Dakako, na vratima je ostao Dominik Livaković, a u donosu na Tursku dvije su promjene u posljednjoj liniji. Joško Gvardiol i Borna Barišić zadržali su svoja mjesta u početnoj postavi, a nova imena su Domagoj Vida na stoperskoj, odnosno Josip Juranović na bekovskoj poziciji.