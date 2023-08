Dalić je odabrao igrače za rujanske kvalifikacije. Na popisu je i Luka Modrić, ali ne i Marko Livaja

No, krenimo redom, od vratara su tu Dominik Livaković (Dinamo), Ivica Ivušić (Pafos) te Nediljko Labrović (Rijeka). Od obrane, Dalić se odlučio za Josipa Stanišića (Bayer), Josipa Juranovića (Union Berlin), Domagoja Vidu (AEK), Josipa Šutala (Ajax), Joška Gvardiola (Manchester City), Martina Erlića (Sassuolo), Bornu Sosu (Stuttgart) te Bornu Barišića (Rangers).

U veznom su redu, uz spomenutog kapetana Modrića (Real Madrid), još i Mateo Kovačić (Manchester City), Marcelo Brozović (Al Nassr), Lovro Majer (Wolfsburg), Nikola Vlašić (Torino), Luka Ivanušec (Dinamo) te Mario Pašalić (Atalanta).

