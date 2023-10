Dalić na okupljanju: ‘Livaja je imao još mnogo za dati, ali neću trošiti energiju na one koji nisu tu’

Stigla nam je reprezentativna stanka, a samim time i novo okupljanje Vatrenih koje čekaju važne utakmice u borbi za plasman na Euro 2024. Prvo u Osijek stiže Turska pa se gostuje kod Walesa, a Zlatka Dalića muče problemi s ozljedama, napose u napadačkom dijelu momčadi.

Otpao je Luka Ivanušec uz Ivana Perišića, a upitni su Bruno Petković i Andrej Kramarić. Oprostio se i Marko Livaja pa su opcije u napadu siromašne, a upravo na to Daliću je otpao dobar dio prve konferencije za medije.

“Žao mi je da je donio takvu odluku, mogao je još puno dati”, rekao je Dalić o Livaji, prenose Sportske novosti. “Hvala mu na svemu što je dao za Hrvatsku. Poštujem svaku odluku igrača, podržavam Marka u tome što je napravio i želim mu svu sreću u karijeri. To je sve što imam reći o toj situaciji, imate priopćenja, njegova i naša, mislim da je dovoljno. Moj je fokus na Turskoj i Walesu, ne trošim puno energije na one koji nisu tu. To je njegova odluka, mislim da je to dovoljno.”

Dalić se osvrnuo na očekivanja od utakmica, ali i na ostale izostanke.

“Čekaju nas dvije utakmice u kojima možemo napraviti korak prema našem cilju. Zaista, problema ima malo više. Ivanušec je definitivno otpao. Nije izašao na teren i nema smisla da žurimo. Kramarić i Petković, danas ćemo vidjeti situaciju s njima, bit će puno jasnije kako ćemo ih koristiti. Nadam se da će netko od njih biti spreman barem za Wales. Šutalo i Juranović imaju manje probleme, oni će biti u treningu, ali i to moramo vidjeti. Još otprije Perišić, želim da se što prije oporavi. Tko god izostane, falit će nam.”

Dalić je tako u napadu ostao praktički samo na Petru Musi, a na pretpozivu čekaju mladi Matija Frigan i Dion Drena Beljo.

“Zvat ćemo nekoga s pretpoziva. Musa je ostao taj kao napadač, ja mu vjerujem, igra u Benfici, igra dobro. Nadam se Petkoviću i Kramariću, ali nećemo ih forsirati ako nisu spremni. Ne sumnjam u dečke koji su tu, a s druge strane, sjajna je to šansa za Musu. Prigoda mu je to da se dokaže. Neću puno razbijati glavu, tu je Musa, tu je Pašalić, očekujem barem da jedan od dvojca Petković-Kramarić bude spreman za prvu utakmicu.”

Oko Petkovića nakon derbija prve prognoze nisu bile dobre i govorile su o tri tjedna pauze. No, mogao bi Dinamov napadač ipak zaigrati.

“Znam da je pun želje da igra, napravit će sve sa svoje strane da se oporavi. Vjerujem da će biti u redu, radi maksimalno na sebi. Nećemo ga forsirati da se ponovno ne obnovi ozljeda. Možda nije trebao igrati protiv Hajduka, ali vidi se koliko se trudi, koliko želi pomoći klubu. Provjerit ću sve sa svojim stožerom, čuli smo se, ali ako ne bude spreman nećemo ga forsirati.”

Daliću je sigurno Livajin oproštaj udarac, ali ne smatra da će to poremetiti nekakve odnose i koncentraciju u svlačionici.

“Ovo nam nije poremetilo koncentraciju. Izašlo je priopćenje, riješili smo, okrećemo se dalje novim obvezama. Gdje nas vodi vraćanje u prošlost? Nigdje. Svatko će napraviti kako njemu paše, nemam potrebe s tim zamarati se. Kako god ja rekao, svi će napraviti kako oni žele. Riješili smo sve, idemo dalje, ja ne želim gubiti koncentraciju na to. Znam svoj stav, danas je šest godina otkako sam ja vodio prvu utakmicu reprezentacije. Svaka odluka koju sam ja donio bila je dobra. U šest godina, tri medalje, čudo rezultat. Iza svake svoje odluke stojim, za nju odgovaram i svaka je bila dobra. Ma ne dobra, odlična”, poentirao je izbornik.