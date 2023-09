Dalić najavio sutrašnji ogled: ‘Armenija je sve samo ne lagan suparnik. Pokušat ćemo to riješiti’

Hrvatska nogometna reprezentacija ostavila je dobar dojam protiv Latvije na Rujevici i lakoćom došla do uvjerljive pobjede (5-0), a sutra je očekuje gostovanje kod Armenije. Zlatko Dalić i ranije je govorio kako misli da bi Vatrenima to moglo biti najteže gostovanje u kvalifikacijama, ali očekuje se trobod.

Izbornik je najavio utakmicu na današnjoj konferenciji za medije.

“Da, očekujemo tešku utakmicu, suparnik je dosad odigrao odličnu u kvalifikacijama, posebno protiv Turske i Walesa”, rekao je Dalić. “Znam da će biti motivirani protiv nas, ali očekujem tešku utakmicu, ali i dobru s naše strane. Moramo biti organizirati, Armenci igraju kompaktno, brzo otvaraju igru, moramo biti vrlo ozbiljni otpočetka.”

Misli li da je sadašnja armenska reprezentacija drukčija od one s kojom se suočio prije dvije godine?

“Igrali smo prije dvije godine u Hrvatskoj, bila je drukčija utakmica, ali su promijenili stil, imaju nove igrače, dobar blok, vrlo otvoren nogomet”, nabrojio je izbornik. “Nemamo nijednu laku utakmicu, ali sutra će nam tri boda biti bitna. Znam da ćemo s naše strane napraviti najbolje. Uvijek pritiskati, napadati. Prije dvije godine bila je prijateljska utakmica, ovo je novi izazov za nas.”

Hrvatska je primila samo jedan gol u dosadašnjim kvalifikacijama. U čemu je tajna?

“Uvijek govorim da obranu igra cijela momčad, primili smo od Walesa jedini gol u posljednjoj minuti. Imamo dobru ekipu, pogotovo u zadnjoj liniji kad smo stavili nove igrače iz Ajaxa i Manchester Cityja. Očekujem da će sutra biti jednako.”

Misli li da se Armenija može plasirati na veliko natjecanje?

“Bio sam iznenađen vašim rezultatima, nisam očekivao da ćete biti tako dobri u kvalifikacijama, ali zaslužujete se boriti za Euro”, rekao je Dalić armenskim novinarima. “Nadam se da možemo otići skupa, ali bit će teško za obje momčadi. Imate dobru ekipu. Kada zabijete četiri gola u Cardiffu, morate zaslužiti poštovanje.”

Slijedila su pitanja hrvatskih predstavnika medija. Kakvo je zdravstveno stanje u momčadi?

“Vjerujem da će Mateo biti spreman, ako ne bude 100 posto nakon treninga neće igrati. Mislim da će biti OK, Majer je isto imao problem, ali bit će na treningu. Ne znam jeste li upoznati, Vida nije s nama, on je ostao u Hrvatskoj, bolestan je pa smo ga poštedjeli napora. Očekujem Matea i Majera u dobrom stanju.”

Hoće li štogod mijenjati u postavi?

“Sigurno da nema mjesta kalkulacijama, napravili smo analizu, večeras ide druga pa ćemo nešto promijeniti, pogotovo u fazi obrane. Jako su opasni po bokovima, imaju dva jako dobra krila koja igraju raznoliko. Moramo se paziti kontri i polukontri, ne dopustiti da nas iznenade. Neće biti puno zamjena, očekujemo da će Mateo biti spreman i bit će još dvije zamjene, ali sve ćemo znati večeras.”

Odnose li se zamjene na bočne igrače?

“U tom smjeru razmišljamo, ali da pojačamo taj dio. Trebamo osigurati defenzivu jer je suparnik tu opasan.”

Kakav armenski pristup očekuje?

“Ovo što smo dosad analizirali, svaku utakmicu su igrali maksimalno, obično bi na kraju padali jer se ne štede. Dali su svoj maksimum, tako će biti i sutra. Imaju šansu plasirati se na Euro, oni su osjetili da mogu, sutra im je velika utakmica. Uvijek je tako, kad dođe velika ekipa, daš više nego što možeš. Moramo ponoviti pristup iz Rijeke, mislim da će oni na euforiju krenuti jako agresivno.”

Jako je malo ekipa koje lagano prolaze kroz kvalifikacije. Je li ambicija pokazati da možemo rutinski riješiti tako tešku utakmicu?

“Dobar rezultat sutra bio bi veliki korak prema Njemačkoj. Nema laganih utakmica niti to tako smijemo prihvatiti, uvijek kad se dogodi opuštanje dogodi se i nezgodan kontraudarac. Armenija je sve, samo ne lagan suparnik. Nisam očekivao da će biti u konkurenciji, jesu i to su zavrijedili. Nije lagan suparnik, niti utakmica. Pokušat ćemo to riješiti na najbolji mogući način.”

Zanimljiv je ambijent u Armeniji. Kakvi su uvjeti, kako je ekipa podnijela dug put?

“Navikli smo da svaka tri dana putujemo i igramo. Smještaj, hotel i put su OK, teren nas ne može baš sputati, očekujemo dobar pristup, korektnu utakmicu i našu pobjedu.”

Na presici je bio i Mateo Kovačić.

“Imao sam dva dana za oporavak, imao sam malih problema u lijevoj nozi, probat ću trening odraditi danas do maksimuma da sam spreman za utakmicu”, kazao je Cityjev veznjak. “Izbornik uvijek odlučuje, trebat ćemo vidjeti kakvo je stanje. Sigurno će biti teška utakmica, protiv Latvije smo ušli kako smo se dogovorili, odmah zabili gol i naravno da si olakšaš. Sutra nas očekuje teška utakmica, lakih nema, moramo biti spremni na to. Išli smo 100 posto protiv Latvije, zato i rezultat je bio tako dobar, trebamo napraviti isto sutra. Imali smo dva dana za oporavak, nije lako igrati svaka tri dana, ali nema druge. Mislim da više uopće nema lakih utakmica, igramo tešku utakmicu protiv ekipe koja je dobro ušla u kvalifikacije. Svaka je teška, bit ćemo spremni sutra na borbu.”