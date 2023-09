Dalić nakon Perišićeve ozljede: ‘Bez Ivana ne mogu i ne želim zamisliti našu reprezentaciju’

Teška ozljeda Ivana Perišića i garancija višemjesečne pauze zbog puknuća prednjeg križnog ligamenta u koljenu šokirala je sve, a velik je to udarac i za hrvatsku reprezentaciju. Vatreni na svog senatora i startno lijevo krilo neće moći računati u ostatku kvalifikacija, a Perišić je upitan i za Euro.

Usprkos tome, izbornik Zlatko Dalić javio se porukom nakon objave o ozljedi i kazao je da na Tottenhamovog igrača računa za Euro te da je optimističan u povratak reprezentativnog dokapetana.

“Ivan je jedan od najboljih igrača naše reprezentacije već 10-ak godina te jedan od lidera i ključnih igrača reprezentacije tijekom mog mandata”, rekao je, prenosi HNS. “Ova me je vijest jako pogodila i rastužila. Sigurno da će nam njegov izostanak biti veliki hendikep u nastavku kvalifikacija, vidjeli smo i u ove dvije utakmice u rujnu u koliko je dobroj formi i koliko je važan za nas. No, duboko vjerujem da će Ivan biti s nama na Euru idućeg ljeta, kojeg moramo izboriti i zbog njega.”

“Čuo sam se s njim i osjetio njegov optimizam i čvrstu volju da do Eura bude spreman”, dodaje izbornik. “A poznavajući njegovu predanost i fizičke kapacitete, uvjeren sam da će odraditi vrhunski oporavak te do lipnja doći do željene forme. Ne mogu i ne želim zamisliti našu reprezentaciju bez Ivana, svi smo uz njega i jako se radujemo vidjeti ga opet u reprezentativnom okruženju. Želim mu uspješnu operaciju, potom kvalitetan oporavak i povratak na travnjak kako bi činio ono što najbolje zna — predvodio Hrvatsku do velikih pobjeda”, poručio je izbornik.

U najboljem slučaju Perišić bi s terena mogao izbivati oko pola godine, što bi ga u trening vratilo u ožujku. Bilo bi to dovoljno vremena da se spremi do ljeta i Eura, ali to su zasad samo vrlo optimistične želje…