Dalić o HNL-u: ‘Govorimo o vrhunskoj ligi, a u Europi ispadamo od Malte, Cipra i takvih stvari’

Hrvatska u petak nastavlja kvalifikacije za Euro utakmicom protiv Latvije na Rujevici, a to znači i novu rundu medijskih dužnosti za Zlatka Dalića. Izbornik je sinoć dao intervju za Max Sport čiji smo dio već prenijeli, a u njemu se, između ostalog, osvrnuo na brojne aktualnosti u hrvatskom nogometu.

Primjerice, nepozivanje Marka Livaje još je uvijek vrlo aktualna tema o kojoj je već puno toga rečeno, a Dalić to nije htio nadalje komentirati.

“Ja sam to objasnio u svojem priopćenju, ne želim o tome puno govoriti, ja sam to sve objasnio”, kratko je odgovorio.

Osvrnuo se i na rezultate hrvatskih klubova u Europi kojima, kao i mnogi, nije zadovoljan.

“To je jedna velika šteta da mi u Europi ne možemo ništa napraviti. I lani smo ispali odmah u prvom pretkolu. Mi govorimo da je hrvatska liga kvalitetna; je, ali čim iskoračimo u Europu, mi smo nažalost nigdje. Osim Dinama koji se sad bori u Konferencijskoj ligi, za sve druge je u zadnje vrijeme jako loše. Po tome i Cipar je bolji od nas i još neki klubovi koji imaju predstavnike u Ligi prvaka. To nam fali, taj europski iskorak naših klubova. To je šteta, govorimo o vrhunskim igračima i vrhunskoj ligi, a kad iskoračimo u Europu ispadamo od Malte, Cipra i takvih stvari. To je šteta.”

Prokomentirao je sve najvažnije transfere hrvatskih reprezentativaca ovog ljeta, a osvrnuo se i na trojac koji se okupio u Ajaxu. Podsjećamo, riječ je o Josipu Šutalu, Jakovu Mediću i Borni Sosi.

“Cijela Ajaxova obrana bit će Hrvati i to nam mora biti na čast”, rekao je izbornik. “Već sam rekao da Ajax ne uzima igrače naslijepo. Po tome su jedan od najboljih europskih klubova — ulažu u mlade igrače, kupe i kasnije prodaju. Neće oni tu napraviti grešku.”

Nije zabrinut za Marcela Brozovića koji je otišao u Saudijsku Arabiju.

“Nisam jer mi malo podcjenjujemo tu ligu, kad pogledate ligu gdje igraju Benzema, Ronaldo, Brozović, Firmino, to znači da ona ima kvalitetu i sigurno da Brozović tamo ima pet-šest jakih utakmica”, smiren je Dalić. “Za njega se nema potrebe bojati niti nešto loše misliti. Uopće me nije strah, on je odabrao tu opciju, sretan je i zadovoljan, igra dobro i to je najvažnije. Ja sam bio tamo prije 10 godina, bilo je potpuno drugačije, ulagalo se, ali ne ovoliko. Ovo je postalo nestvarno, ali oni imaju svoju politiku zbog čega to rade. Ulažu kao država i fondovi, dolaze najveće svjetske zvijezde. Mislim da su podigli gledanost i cijela Europa priča o njihovoj ligi. Oni su se htjeli probiti u svijetu i svi o njima sad govore. Imaju novce, mogu i neka to rade.”

Čitav intervju možete pogledati ovdje.