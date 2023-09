Dalić o mogućoj kazni: ‘To bi bila nepravda prema hrvatskoj reprezentaciji, navijačima i narodu’

Postupci koje je UEFA pokrenula protiv Hrvatskog nogometnog saveza zbog nedoličnog navijačkog ponašanja na posljednje dvije utakmice glavna su tema u medijima. Podsjećamo, protiv Latvije na Rujevici bila je sporna ustaška zastava koju su raširili pojedini navijači, a u Erevanu je došlo do tučnjave u kojoj su, kako se pisalo, sudjelovali i Hrvati koji ondje nisu smjeli biti.

Podsjećamo, HNS je pod uvjetnom kaznom zbog ponašanja navijača na završnici Lige nacija i sljedeći prijestup rezultirat će pražnjenjem tribina na idućoj domaćoj utakmici. Vatreni bi u listopadu trebali dočekati Tursku na novootvorenoj Opus Areni, ali teško da će se to dogoditi.

Potvrdio je to i HNS-ov predsjednik Marijan Kustić koji je u Dnevniku Nove TV kazao da su šanse za puni stadion 10 posto, ali kazao je i da smatra kako je incident sa zastavom namješten. Taj sentiment dijeli i izbornik Zlatko Dalić koji je također dao izjavu za spomenutu televiziju:

“To bi bila velika nepravda prema hrvatskoj reprezentaciji, prema hrvatskim navijačima i hrvatskom narodu”, smatra Dalić. “To je po meni sve bilo namješteno jer kako drugačije objasniti da se pojavi jedna zastava među stotinama zastava i baš ta se uslika i baš to se u tim momentima pojavi i netko ju uslika. Na kraju nas prijave one organizacije koje se time bave, koje od toga žive i traže kaznu protiv Hrvatske. To je po meni glupost i nastavak traženja nekakvih načina da se mi zaustavimo. To je sve krenulo još više nakon Rotterdama gdje je bilo 35 tisuća navijača, da se zaustavi hrvatska reprezentacija na bilo koji način i ovo je jedan od načina da nas se kazni da ne igramo pred našim navijačima.”

Spominjalo se da je HNS UEFA-i prijavio FARE, udruga koja se bavi suzbijanjem rasizma na stadionima. Međutim, otamo su jučer priopćili kako jamče da nitko iz njihove organizacije nije učinio to za što ih neki optužuju.

Za razliku od Kustića, Dalić je optimističniji po pitanju zatvaranja stadiona:

“Ja sam čvrsto uvjeren da se to neće desiti da to neće biti jer mi to nismo zaslužili. Koliko znam Savez radi sve što je u njihovoj moći da nađu tko je to organizirao, tko je to napravio da se radi ta hajka na reprezentaciju i vjerujem da ćemo mi ipak u Osijeku biti s navijačima. To se mora strogo kazniti i naći tko je to napravio, tko je to organizirao jer to sad daje povoda i drugim pojedincima za takve gluposti tako kažnjavaju reprezentaciju, a ima puno više ljudi koji je vol koji je prate, koji uživaju s njom.”