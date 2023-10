Dalić o novom kiksu: ‘Ne znam što reći, ovo je bilo jako loše. Preuzimam odgovornost na sebe’

It's over in Cardiff. Congrats to @Cymru, while #Croatia faces Latvia and Armenia in November.#WALCRO | #EURO2024 | #PokažiSrce | #Family | #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/MJ671BASr1

— HNS (@HNS_CFF) October 15, 2023

“Kad nemamo energije i ne stvorimo šanse, mi ne možemo pobijediti. To nas je prije krasilo, ovog puta je izostalo. Bilo je ovo jako loše, ne znam što bih rekao… Moramo se ispričati za to što se dogodilo, a sad nam neće biti lako. Nadam se da ćemo se kroz 20 dana oporaviti, pogotovo ovi ozlijeđeni, jer moramo dobiti te dvije utakmice, pa ćemo vidjeti što će biti”, dodao je.

“Htjeli smo okrenuti situaciju s izmjenama u drugom poluvremenu, a i Josip Juranović je imao problem s ozljedom. No, odmah je bila naša greška u drugoj minuti, primimo gol, a protivnik je agresivan i ima podrška publike. Ljuti me što smo sad u ovakvoj situaciji, očito ništa ne možemo glatko napraviti. Moramo gledati kako ćemo se dignuti, pripremiti se za Latviju u gostima. Moramo se pribrati, ove utakmice su nam biti ili ne biti”, zaključio je izbornik Dalić.