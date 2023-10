Dalić o ustaškim pjesmama u Osijeku: ‘Ne razumijem zašto se to konstantno događa’

Hrvatska je sinoć doživjela poraz od Turske u Osijeku u sklopu kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2024. u Njemačkoj. Osim što je to bio povijesni prvi hrvatski domaći poraz u kvalifikacijama za europske smotre, noć je dodatno pokvarila nekolicina navijača na Opus Areni.

Naime, dio tribina je tijekom prvog poluvremena otvoreno pjevao ustaške pjesme, što bi trebalo (moralo!) rezultirati novom UEFA-inom kaznom i ostavlja gorak okus u ustima. Izbornik Zlatko Dalić na presici nakon utakmice osvrnuo se na incident i bez rezerve ga osudio:

“Ne razumijem to. Nije mi jasno kako 20 ljudi poništi sve što napravi njih 15.000. Nije mi jasno tko to organizira i kako se to dogovara. Ne razumijem zašto se to konstantno događa, da se dođe s tim ciljem”, odgovorio je na pitanje o ustaškim pjesmama.

“Nisam to čuo, bio sam u svom filmu, ali sam kasnije pročitao. Žao mi je, ne razumijem to. Mislim da tijela koja donose odluku o kaznama moraju shvatiti da je to mali broj ljudi. Zna se tko su ti ljudi, vide ih, je li problem to riješiti? Jer, dok se ne riješi, trajat će”, zaključio je izbornik.

