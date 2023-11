Dalić: ‘Petković neće biti s nama, a prošle dvije utakmice su možda najgore otkako sam izbornik’

Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom završnica je kvalifikacija za Europsko prvenstvo, u utakmicama s Latvijom u gostima te Armenijom u Zagrebu pokušat će izboriti vizu za Njemačku. Zato će se Vatreni danas okupiti u glavnom gradu naše zemlje i započeti s pripremama za te važne dvoboje, a u najavi se Zlatko Dalić osvrnuo na dva listopadska poraza i zdravstveno stanje njegovih igrača.

“Ta dva poraza su nam zakomplicirala situaciju, ali ovisimo samo o sebi”, započeo je izbornik svoju konferenciju, pa nastavio:

“Protiv Turske i Walesa smo igrali slabo, možda i najgore utakmice otkako sam izbornik. Bilo je zaista loše, i to u najgore vrijeme. Fokusirani smo na sljedeće dvije utakmice, na šest bodova i samo na sebe. Nažalost, Bruno Petković neće biti s nama, žao mi je zbog toga. On se vraća u klub, a sinoć je i Mateo Kovačić osjetio mišić. Danas neće doći u Zagreb, ostaje na pregledu u Manchesteru.”

Nije potom mogao izbjeći pitanja vezana uz pozive za Marka Pjacu te od jučer i Nikoli Vlašiću, ali i o kritikama na račun njegovog rada u posljednje vrijeme.

“Gledali smo i Pjacu i Marca Pašalića, jer nam nedostaju igrači na lijevoj strani. Pjaca se diže u formi i iako nije kakav je bio, diže se. Može pomoći. I Pašalić igra dobro i bude li tako nastavimo mogao bi biti priključen. Što se tiče Vlašića, naša je procjena da je popravio formu i zato je pozvan. Ne smetaju me te kritike. Ja znam svoj put i svoj pravac, svatko može raditi što hoće”, dodaje.

Neće, stoga, niti mijenjati svoju formaciju i stil igre, vjeran je postavkama koje su mu donijele brojne uspjehe i tri medalje s velikih natjecanja.

“Ne može biti da odjednom ne valja ono što je bilo dobro šest godina”, započeo je Dalić svoj zaključak.

“Ovo je bilo loše, ali to nije razlog da sve tumbam i da krećemo od početka. Neću puno mijenjati. Ono što me ohrabruje je to da ćemo imati više dana i treninga do utakmice, to nam daje za pravo da se nadamo boljem. Bilo bi glupo s moje strane da potonem. Nikad nisam bio jači, motiviraniji i pozitivniji. Tako je i s igračima. Nisam ja zaboravio biti izbornik, a nisu ni igrači zaboravili igrati nogomet.”