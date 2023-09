Dalić pohvalio igrače i najavio Armeniju: ‘Stalno govorim da će nam to biti najteže gostovanje’

Hrvatska je danas deklasirala Latviju i pobijedila 5-0 u susretu petog kola kvalifikacija za Euro. Trenutno ima sedam bodova na drugom mjestu, ali odigrala je samo tri utakmice; vodeća Turska ima 10 s čak dvije utakmice više, a Armenija također sedam s jednim susretom viška.

Zlatko Dalić može biti zadovoljan dosadašnjim tijekom kvalifikacija, ali Vatreni trebaju još puno toga odigrati. Kako god, večeras neće imati zamjerke — Hrvatska je opravdala status favorita, Bruno Petković je briljirao s dva gola i jednom (ne)priznatom asistencijom, a poentirali su i Luka Ivanušec, Andrej Kramarić te Mario Pašalić.

Izbornik je prokomentirao utakmicu pred kamerama Nove TV.

“Bili smo danas ozbiljni, čestitam dečkima, dobra utakmica s naše strane i priprema za Armeniju”, izjavio je Dalić. “Uspjeli smo dati pet golova i odmoriti neke igrače, izvukli smo maksimum iz ove utakmice. Lijepi ambijent i utakmica, ozbiljna, odgovorna.

Je li ovo putokaz za manje utakmice u budućnosti?

“To je ta ozbiljnost koja mora biti uvijek, nikad ne treba podcijeniti suparnika, na to smo se cijeli tjedan pripremali”, rekao je. “Nismo imali problema, to je pravi put za dalje, uvijek treba biti ozbiljan i odgovoran. To su utakmice u kojima ne možeš puno dobiti, ali možeš puno izgubiti.”

Odlična Petkovićeva partija…

“Dobro igra u klubu, to je pokazao i danas. Stalno govorim, kad je on u formi i spreman, može puno toga napraviti i puno jačim suparnicima. Ja to od njega očekujem i on to mora pokazivati u kontinuiteta.

Ivanušec je opet isporučio, iako je upao neplanirano.

“Nije slučajno upao, on je dio momčadi”, naglasio je Dalić. “Htjeli smo sačuvati Kovačića i Majera koji su osjetili lagane probleme. Ivanušec igra dobro, ima agresiju, brz je, to nam treba. Pokazao je to, možemo jako ozbiljno računati na njega.”

Što je konkretno bilo s Kovačićem i Majerom, jesu li u konkurenciji za Armeniju?

“Zbog toga ih danas nismo htjeli koristiti, da ih sačuvamo za Armeniju”, objasnio je izbornik. “Imali su lagane bolove u mišiću, ne treba ništa forsirati. Odmorili smo i Gvardiola. Prvenstva su krenula i treba paziti na to.”

Armenija je izvukla bod protiv Turske. Dosta nezgodna reprezentacija?

“Očito su nezgodni, dobili su Wales u Cardiffu 4-2, danas su vodili protiv Turske do zadnje minute, ja stalno govorim da će nam to biti najteže gostovanje”, istaknuo je Dalić. “Pobjeda bi nam značila jako puno i trebamo to pokazati. Sad smo tu na sedam bodova, imamo dvije utakmice manje, ali cilj nam je 15-16 bodova i plasman na Euro.”

Svoje mišljenje dao je i Petković.

“Sigurno da je lakše kad otvoriš uz rani gol, odmah slomiš suparnika i pobiješ mu sve ideje”, kazao je. “Imali smo odličan pristup od prve minute, bilo je neminovno jer se vidi razlika u kvaliteti. Bila su bitna tri boda, okrećemo se idućoj utakmici. Prije svega, imamo skup odličnih igrača i karaktera, ali svjesni smo da je ono što je bilo u Ligi nacija nešto o čemu ne razmišljamo. Imamo reputaciju, napravili smo reprezentaciju koja se može boriti s najboljima, to trebamo zadržati i braniti to. Svakom napadaču znače golovi, naravno, i meni. Drago mi je i nastojat ću u svakoj utakmici dati doprinos. Nastojimo zadržati razmišljanje kako da mi damo maksimum i ispoljimo što bolju igru, skautiramo suparnika, ali fokusirani smo na sebe.”