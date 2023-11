Dalić poslije plasmana na Euro: ‘Reprezentacija je pokazala vjeru, zajedništvo i domoljublje’

Hrvatska je večeras na Maksimiru pobijedila Armeniju pogotkom Ante Budimira i plasirala se na Euro. Bila je to pomalo mučna utakmica, slična onoj u Erevanu, ali cilj je ispunjen; Vatreni su se plasirali na svoje sedmo kontinentalno prvenstvo. Ždrijeb će dočekati iz trećeg pota, ali time ćemo se baviti u tjednima koji dolaze.

Naravno, izbornik Zlatko Dalić — koji je po četvrti put izborio veliko natjecanje — podijelio je dojmove poslije odrađenog posla pred kamerama Nove TV.

“Evo da čestitam igračima na plasmanu na Euro, hvala navijačima na jako lijepoj podršci”, kazao je Dalić. “Teška utakmica, kao i cijele kvalifikacije. Osvojili smo šest bodova, pokazali karakter, čvrstinu i odgovornost. Opet teško, izgleda da nas uvijek tako ide, ali uvijek onda bude dobro natjecanje. Mislim da je svaki plasman na veliko natjecanje uspjeh i cilj, sve preko je jedan plus.”

Nakon plasmana u Katar bilo je suza, danas nije…

“Ma ne, prošlo me to”, nasmijao se Dalić. “Bilo je teško i napeto, imamo prednost od 1-0 pa neće drugi gol pa strepiš, ali hvala dragom Bogu na ovome da nam je dao šansu i što smo na Euru.”

Jesu li s klupe pratili rezultat iz druge utakmice?

“Nismo, rekli smo da nećemo da se ne dovodimo u nervozu”, priznao je Dalić. “Znali smo da ovisimo sami o sebi, tako smo se postavili i odigrali, zasluženo.”

Što dalje?

“Pred nama je sedam mjeseci mira, rada i selekcije”, istaknuo je. “Imali smo jako nezgodan listopad, ali nam je dobro došao; prvo meni, a onda svima drugima da se resetiramo i izađemo iz zone komfora. Idemo u Njemačku gdje nas čekaju deseci tisuća hrvatskih navijača. Ide i hrvatska reprezentacija koja je pokazala vjeru, zajedništvo i domoljublje koje predstavlja hrvatski narod.”

Luka Modrić istaknuo je da ima stvari koje treba popraviti. Dalić se složio.

“Ima dosta stvari za popraviti, igrali smo u grču, bilo je nezgodno, ali trebamo napraviti analizu. Sedam mjeseci je pred nama, igrači imaju priliku da se nametnu. Nisam zamišljao da ćemo se u ovim kvalifikacijama do zadnje sekunde boriti i ovako je još slađe.”

Za kraj, nešto o strijelcu Budimiru?

“Ante je odradio fantastične dvije utakmice. On je igrač koji daje sve od sebe, rekao sam da tražim igrača za budućnost, ali on je istrpio, šutio, nije galamio po novinama iako su ga zvali da to čini. On je zabio gol i dao sve za Hrvatsku.”