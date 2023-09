Dalić zadovoljan: ‘Kad ne zabiješ drugi gol dogodi se neka glupost i onda primiš. Mi nismo’

Nakon pobjede nad Latvijom, Hrvatska je večeras na čupavom gostovanju pobijedila Armeniju pogotkom Andreja Kramarića i tako stopostotna izašla iz rujanskog programa kvalifikacija za Euro 2024.

Vatreni su sad preuzeli prvo mjesto s 10 bodova, koliko zasad ima i Turska koja ima utakmicu više, a do kraja ima domaće susrete upravo s Turcima i Armenijom te gostovanja kod Latvije i Walesa. Inače, Latvijci večeras dočekuju Velšane u Rigi.

Dakle, još dvije pobjede trebale bi trasirati Vatrene u Njemačku, a susret je pred kamerama Nove TV prokomentirao hrvatski izbornik Zlatko Dalić.

“Imali smo kontrolu cijelu utakmicu, puno šansi i posjeda, osim tog drugog gola”, naglasio je Dalić. “On je falio da utakmicu mirno privedemo kraju. Kad ne zabiješ drugi gol dogodi se neka glupost i onda primiš, mi nismo. Čestitam dečkima na pobjedi. Bio je težak suparnik, vrući teren, postavili smo se dobro od prve minute, kompaktno, nismo žurili. U nekim situacijama bili su opasni, imaju kvalitetu, 1-0 je možda malo, ali dobro.”

Sada se izjednačio sa Slavenom Bilićem u broju ostvarenih pobjeda, ovo je bila ukupno 42….

“Ne pratim to, netko je rekao na presici taj podatak”, prisjetio se izbornik. “Lijepo da idemo dalje i da smo napravili veliki korak prema Njemačkoj. Dobili smo šest bodova što smo i htjeli, mirnoću, nismo pali i izgubili koncentraciju, glavu, kako se to obično zna dogoditi. Ovo su lake utakmice na papiru, ali su teške. U zadnje godinu-dvije Hrvatska igra samo teške utakmice, ovo su suparnici koji nas nekad znaju prevariti, ali nismo izgubili motivaciju i to je dobro.”

Luka Ivanušec i Bruno Petković?

“Jako dobro su odigrali utakmicu, zamijenili smo njega i Kramarića da ih otvorimo, pali su u tempu i ritmu. Jako dobri obojica. Bruno je imao dvije šanse, nije zabio gol, odradio je jako dobro drugo poluvrijeme kako smo i htjeli. Dobro je, zadovoljan sam. Bruno igra dobro u klubu i reprezentaciji, ja samo kažem da tako nastavi u kontinuitetu i nadam se da će tako biti u listopadu.”

Kakvi su planovi za dalje?

“Idemo korak po korak, imamo Tursku u Osijeku i nakon toga Wales u Cardiffu. Moramo što prije osigurati plasman na Euro, koliko ćemo bodova osvojiti zbog ždrijeba za Euro, ali idemo korak po korak. Spremamo se za Tursku, dečki idu u klubove, nadam se da ćemo opet biti pravi u listopadu.”

Naravno, veseli se Opus Areni.

“Jedva čekam tu utakmicu, bit će akustika, jako je lijepo tamo, idemo u Slavoniju pobijediti i osvojiti tri boda”, poručio je izbornik.

Strijelac Kramarić također je dao svoj komentar.

“Zadovoljni smo s tri boda, najvažnija tri boda”, rekao je Hoffenheimov napadač. “Očekivali smo da će biti teško gostovanje, možda je moglo biti malo većom razlikom, ali to je nogomet. Kako sam ga ja zabio, uz pomoć malo i sreće, bilo je i drugih mogućnosti za postići dobar rezultat. Najvažnije je da smo uzeli tri boda i da možemo disati. Očekivali smo takvu utakmicu, kad vratim vrijeme unazad, ne znam kad smo pobjeđivali na ovim područjima. Igrači i navijači ovdje vrlo su emotivni, daju maksimum i nije ih lako probili. Nasreću probili smo ih rano, a na nesreću nismo to povećali. Ali, najvažnije je da imamo tri boda. Izvukli smo utakmicu na veliko iskustvo, imamo top momčad, ali moraš svaki dan to potvrđivati. Motivirani smo, nismo zadovoljeni ovime što smo napravili. To mi se najviše sviđa u ovoj grupi, ne slavimo ono otprije nego gledamo prema naprijed. Nadam se da će tako biti dalje u budućnosti.”