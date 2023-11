Daliću otpala i zamjena za Kovačića: ‘Ostali smo i bez Sučića, on je bio u planu da to pokrije’

Hrvatska sutra u Rigi nastupa protiv Latvije u pretposljednjem kolu kvalifikacija za Euro 2024, a nema pravo na kiks — mora pobijediti i ondje i na Maksimiru protiv Armenije te se nadati Walesovu kiksu kako bi izravno osigurala kontinentalnu smotru koja će se sljedeće godine održati u Njemačkoj.

Izbornik Zlatko Dalić najavio je utakmicu na konferenciji za medije, a društvo mu je pravio i kapetan Luka Modrić.

Latvijski novinari upitali su izbornika je li se čuo s hrvatskim trenerom Tomislavom Stipićem koji rukovodi svlačionicom FC Rige.

“Sreo sam hrvatskog trenera Stipića prije presice u hotelu, nismo puno o nogometu, nismo imali vremena, samo o njegovim rezultatima i utakmici koju je imao prije par dana”, odgovorio je.

Očekuje li Dalić možda već sutra armensku pomoć protiv Walesa?

“Zaista ne razmišljam o tome i nisam fokusiran na to, isključivo na nas da obavimo svoj posao”, jasan je bio izbornik. “Želimo osvojiti šest bodova, došli smo sada po tri. Situacija je da igraju prije nas pa to možda bude djelovalo na nas, ali isključivo je fokus na nas, a ovo drugo će biti što bude.”

Uskoro slijedi i ta Armenija koja je jača od Latvije. Dio igrača nije u punoj natjecateljskoj formi, koliko izbornik razmišlja o toj utakmici na Maksimiru, raspodjeli minutaže?

“Neću razmišljati uopće o Armeniji, sutra nam je najvažnija utakmica”, naglasio je Dalić. “Kalkulirati prije nego što to riješimo nema smisla, zato sam samo na to fokusiran i želim da svi budemo, da nitko od nas ne razmišlja što će biti u Armeniji ili u Zagrebu. Moramo gledati sutrašnju utakmicu, ne pripremam to da nekoga odmaram, svjesni smo da neki nisu igrali već puno vremena, moramo sačuvati Kramarića i Ivanušeca koji nisu u ritmu utakmica.”

Koga vidi na mjestu Matea Kovačića?

“Otpao nam je Mateo i od prvog dana smo znali da ga nema, onda su otpali Vlašić i Juranović, a velika je šteta što smo ostali bez Sučića, on je bio u planu da to pokrije, igra standardno u Salzburgu, igra dobro i igra Ligu prvaka”, otkrio je. “Ali, u zadnja dva dana otpao je i on. Činjenica je da ćemo malo drugačije podijeliti stvari, neće biti tri klasična vezna već špica i polušpica, vidjet ćemo s kojim kadrom. Ostali smo bez Kovačića, ali to smo znali od prvoga dana i spremali smo malo drugačije.”

Možda je najveći problem u listopadu bio taj što reprezentacija nije mogla reagirati na zbivanja na terenu. Koliko će se raditi na strpljivosti ako se ne zabije odmah?

“Naš respekt prema suparniku je na prvom mjestu, igra na domaćem terenu, tu su Turci teško dobili u zadnjim minutama, Armenija je izgubila…”, nabrojio je izbornik. “To očekuje i nas. Ovo će biti potpuno drugačija utakmica nego u Rijeci. Mora biti strpljenje, to je činjenica. Oni su većinu golova primili u zadnjih 15 minuta, moramo se boriti do zadnje sekunde. Psihološka priprema je jako bitna da budemo strpljivi i ne gubimo glavu.”

Ante Budimir je u sjajnoj formi, hoće li igra momčadi biti prilagođena njemu?

“Mora biti, prošli put sam govorio da je drugačiji način kad su igrali Musa i Beljo, ekipa nije igrala za njih, oni nisu dobivali lopte”, rekao je Dalić. “Nismo u te dvije utakmice stvorili šansu ili dali golove. Moramo za takvog napadača raditi i napraviti pas, centaršut. Bez toga neće biti na nivou. Ovisi o njihovim loptama, ali dobro je da je u dobroj formi, vratio se u reprezentaciju, rekao sam da u ovom ciklusu tražim napadača koji će biti budućnost hrvatskog nogometa. Međutim, nitko nije pokazao više od Budimira. On se nametnuo, tu je, očekujemo da opravda svoj poziv. Ali, bez pravih lopti za njega neće biti ništa.”

Hoće li to biti zahtjevno s obzirom na bekove i krila?

“Cijela igra se mora bazirati da imamo proboj po strani i centaršut, Stanišić je pokazao da ima jako dobar tajming, to je protiv Turske bilo jako dobro tako da će biti rješenja, ali imamo malo drugačiju situaciju sada”, objasnio je izbornik. “Cijela ekipa mora biti bliže golu, kvalitetnija i okomitija, moramo raditi nešto što nismo imali u te dvije utakmice, a to je jedan na jedan. To je bilo jako loše, lopta je non-stop išla natrag. Nitko drugi nije preuzeo odgovornost, a ja ću to očekivati od bokova. Da pokušavaju i idu, suprotno je neprihvatljivo. Moramo ići na rizik, jedan na jedan i zabiti gol.”

Malo o Latviji…

“Djeluju dobro kao tim, pogotovo na domaćem terenu, imaju jako dobru energiju, pozitivnu priču, napadača koji je jako visok, duga lopta na napadača je bitna”, rekao je. “Imaju priključak igrača iz drugog plana, moramo ih prihvatiti kao momčad koja ima kvalitetu i koja će nas pokušati iznenaditi na tranziciju. Imaju dobru igru na prekidima.”