Dame Time: Blazersi pokazuju mišiće u borbi za doigravanje, a Lillard je Sixersima utrpao 51 poen

Na Zapadu je stanje vrlo zanimljivo.

Gledali smo sadržajnu večer u NBA ligi: San Antonio Spursi prvo su, pobjedom od 122-113 nad New Orleans Pelicansima potonjoj momčadi ugasili nade za ulazak u doigravanje, a Sacramento Kingsi ostvarili su 14. sezonu bez playoffa nakon što su Portland Trail Blazersi slavili protiv Philadelphia 76ersa 124-121.

U napetoj utakmici tijekom koje su Sixersi prvo vodstvo ostvarili krajem treće četvrtine ozlijedio se Joel Embiid koji je izašao iz igre zbog problema s gležnjem. Phila od ranije nije mogla računati na Bena Simmonsa koji će se morati podvrgnuti operaciji koljena tako da je hvatanje pobjede protiv nabrijanih Blazersa bio poprilično zafrknut posao. Međutim, u drugom poluvremenu uspjeli su održati napetost, a četiri minute prije kraja susreta imali su vodstvo 114-108.

Damian Lillard tonight

51 points

7 assists

4 3PM

16/28 FG

15/16 FT

"Suckas pray and pray on my downfall but every time i hit the ground i bounce up like roundball" 0️⃣🔥 pic.twitter.com/oGfYCpmhyE

— NBA Central (@TheNBACentral) August 10, 2020