Damir Mišković hvali ugovor o prodaji TV prava na HNL i objašnjava zašto mu smeta Hajdukov stav

Priča je poznata.

Hrvatski nogometni savez u ponedjeljak je održao sastanak na temu novog ugovora o TV pravima na hrvatski nogomet. Rezultati pregovora, kao i stav klubova, predstavljeni su Izvršnom odboru HNS-a koji se jednoglasno odlučio za predloženu najbolju opciju te će se, javljeno je isti dan, pristupiti dogovaranju detalja i potpisivanju ugovora s odabranom tvrtkom.

ʻPredstavnici osam prvoligaša iskazali su zadovoljstvo predstavljenom ponudom te su bili suglasni s prijedlogom kojeg smatraju dobrim za daljnji razvoj hrvatskog nogometa, pri čemu predstavnik Intera nije bio prisutan, dok se Hajduk izuzeo iz odlučivanja o ovoj temiʼ, objašnjeno je iz HNS-a.

HNS niti u jednom trenutku nije otkrio o kojoj je kompaniji riječ, međutim, saznalo se da je upravo to jedna od spornih stvari koja je zasmetala Hajduku. Kroz priopćenje pod naslovom ʻHNS želi prodati TV prava novoosnovanoj tvrtki bez bankovne garancije, Hajduk ne pristaje!ʼ navodi se i ovo:

ʻHNS nije ponudio nikakve podatke kojima bi potvrdio bonitet ili poslovne reference spomenutog ponuđača. Nedugo nakon sastanka, u medijima su se već pojavile informacije da je riječ o tvrtki koja je osnovana prije samo tri mjeseca s temeljnim kapitalom od 6.000 funta koja se na natječaj javila bez ikakvih bankovnih jamstava za predanu ponudu.ʼ

HNS-ov izvršni direktor Marijan Kustić potom je naveo da bankovno jamstvo u tom trenutku nije bilo potrebno te dodao:

“Mi ćemo svakako poštovati sve propise i procedure i jasno je da će pri potpisu ugovora tvrtka koja kupuje TV prava morati priložiti i bankovna jamstva, tu nema baš ništa sporno. Pa tko bi normalan potpisao takav ugovor bez bankovnog jamstva.”

Sad se o svemu oglasio HNS-ov dopredsjednik i član Izvršnog odbora Saveza, Damir Mišković. U razgovoru za Sportske novosti objasnio je zašto smatra da je dogovoreni posao odlična stvar za hrvatski nogomet i kazao što misli o Hajdukovom stavu u cijeloj priči.

Prije no što će citirati Miškovića izvor navodi da je ʻIzvršni odbor HNS-a prihvatio prijedlog ugovora sa švedskim holdingom Magine, koji je dosad u video industriji poznat kroz tvrtku Magine Pro, a prije tri mjeseca u Londonu osnovao je i tvrtku kćer Endorphine Magine LTD, koja će biti vlasnik televizijskih pravaʼ. Podsjeća se da se prije dijelilo 1,5 milijuna eura po sezoni, a da ta brojka sad iznosi 10 milijuna. Zapravo riječ je o 103 milijuna eura u sljedećih deset godina…

“Deset milijuna neta. Dodajmo produkciju i dolazimo do 15 milijuna. Superzadovoljan sam, kao uostalom svi mi u Izvršnom odboru. Bit će to veliki korak naprijed, izlaz iz financijskog labirinta. Nekim klubovima će to biti trećina godišnjeg proračuna”, kaže Mišković i okreće se prema Hajduku.

“ Svako ima pravo na svoje mišljenje, svim silama braniti svoje stavove i interese. Tvrdim da je ova ponuda 50 posto bolja od prve sljedeće… Ostale? VOX, T-Com, SportKlub, neki Švicarci… Bilo je sedam, osam ponuda. Ponavljam, ovo je bila daleko najbolja ponuda. Na HNS-u je sada da pozove ljude, pripremi ugovore po tenderu, da se s njima razgovora i utvrde svi detalji.”

“Ako sve bude u redu, a nema razloga da ne bude, priča bi se mogla zgotoviti u mjesec dana. Bankovno jamstvo? U tenderu jasno piše da svaka tvrtka mora dati bankovno jamstvo godinu za godinu. Glupo je uopće pričati o toj bankovnoj garanciji. Bez obzira na to što te priče u ugovoru s T-Comom nije bilo. Sve je kristalno jasno. U tenderu piše sve, pa ne vidim razloga zbog čega se netko hvata ʻbankovnog jamstvaʼ.”

Kaže da, komentirajući dio Hajdukova priopćenja u kojem se navodi da će klub ʻpodnijeti zahtjev da samostalno raspolaže TV pravima HNL utakmica u kojima je domaćinʼ veli da ne zna “kako bi Hajduk mogao prodavati svoje domaće utakmice. Sve je to paket koji organizira Hrvatski nogometni savez”.

Prokomentirao je i napise da je tvrtka koja će kupiti TV prava osnovana prije tri mjeseca.

“Svaka velika tvrtka ima holding… Tako imaju i ovi. Potom u svakoj državi gdje posluješ otvoriš posebnu tvrtku samo za tu zemlju. Osnivanje tvrtke košta šest ili deset tisuća nečega… U Hrvatskoj 3.000 kuna… Kakve to ima veze? Pa pitanje što ako tvrtka propadne? Odlično, što ako se vrati koronavirus? Uvijek smo negativni. Ali, ništa mi ne može pokvariti zadovoljstvo, sretan sam zbog obavljenog posla, zbog hrvatskog nogometa. Pogledajmo slučaj Varaždin. Dobije pet milijuna kuna od TV prava, pa još nekoliko milijuna od Dinamova bonusa UEFA-e igranja u Ligi prvaka, ima zatvoren proračun…”

“Ne postoji HNL samo zbog Rijeke i Hajduka, ili Dinama… i mali klubovi moraju živjeti. Dobit će desetak milijuna, a budžet im je dvanaest ili četrnaest milijuna kuna… Ovo je najveći iskorak u povijesti hrvatskog nogometa. Čudi me zagađivanje medijskog prostora… Ovo je san! Svi bi trebali otvarati šampanjac. Ako angažirana tvrtka ne bude mogla ispunjavati obveze – doviđenja”, zaključio je Mišković.