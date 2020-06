Dan rekorda u Bundesligi: Gjasula postao kralj žutih kartona, a Hasebe ušao u legendu

Bundesligaško poslijepodne bilo je iznimno sadržajno. Florian Wirtz postao je najmlađi ligaški strijelac u povijesti u Leverkusenovu porazu od Bayerna, a na toj utakmici dogodilo se još nekoliko povijesnih stvari koje smo pobrojali ovdje. Međutim, nije to bilo sve — na susretima između Leipziga i Paderborna te Eintrachta i Mainza također je bilo zanimljivih detalja.

Kako je to prikupiti 16 žutih kartona u jednoj ligaškoj sezoni definitivno ne zna mnogo igrača, ali time se od danas pohvaliti može Paderbornov Klaus Gjasula. Albanski reprezentativac tim je postignućem srušioBundesligin rekord za najviše dobivenih opomena u jednoj sezoni (u svom 26. nastupu), a zanimljivo je kako nijednom nije pocrvenio. Da bi stvar bila još luđa, suspenziju više ne stigne zaraditi (osim ako ne dobije crveni karton) s obzirom na to da su Paderbornu ostale četiri utakmice do kraja. S kacigom na glavi se doima kao neki ratnik, a statistikom to i potvrđuje…

🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨

Klaus Gjasula has now been booked more times (16) than any other player in the Bundesliga this season

Liverpool, meanwhile, have had a player booked just 26 times in the Premier League this term, fewer than any side in Europe's top five leagues pic.twitter.com/cM6nKPReo3

— WhoScored.com (@WhoScored) June 6, 2020