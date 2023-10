Dan za screamere: Fede Valverde golčinom je razriješio vrlo sadržajan susret Reala i Napolija

No, onda je krenuo Judeov show. Prvo je Englez u 27. minuti ukrao loptu Giovanniju Di Lorenzu pa poslužio natrčalog Viníciusa koji je iskosa pogodio za 1-1.

Samo sedam minuta kasnije Bellingham je krenuo na 20 metara u sjajan dribling, oko njega su se skupila petorica, ali nisu ga zaustavili. Sjurio se Jude u kazneni prostor i fantastično pogodio za 2-1, a ovo mu je već 11. direktno sudjelovanje u golovima za Real.

2 – Jude Bellingham is the third player to score in his first two games for Real Madrid in the @ChampionsLeague, after Christian Karembeu in 1998 and Cristiano Ronaldo in 2009.

Impact. pic.twitter.com/utQFjuVI6P

— OptaJose (@OptaJose) October 3, 2023