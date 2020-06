Danas će četvrtoligaš Saarbrücken protiv Bayera tražiti finale DFB-Pokala. Mnogi vjeruju u uspjeh

Kad započne sljedeća nogometna sezona Saarbrücken će biti promoviran u trećeligaša, no sad još uvijek kao član četvrte njemačke nogometne lige čeka utakmicu kakvu desecima godina nije odigrao. Još uvijek mladi trener Lukas Kwasniok (38) i njegovi igrači pokušat će se preko Bayer Leverkusena plasirati u utakmicu finala Njemačkog kupa u kojoj će za naslov igrati i bolji iz ogleda Bayerna i Eintrachta.

Ono što je za Saarbrücken trebao biti nogometni praznik bit će velik dan u kojem navijači neće moći sudjelovati. Nogomet se u Njemačkoj igra pred praznim tribinama, istim onima koje su glasnicama Kwasniokovu momčad podigle iz četvrte u treću ligu i s kojom gaje obiteljske odnose. Sad će morati bez pomoći pokušati stići do iznenađenja u susretu čija je važnost jednaka onom od prije 35 godina kad je momčad također igrala polufinale DFB-Pokala. Suparnik je tada također bio Bayer, samo Bayer 05 Uerdingen koji je u konačnici i osvojio naslov preko Bayerna.

Osim bez pomoći navijači Saarbrücken u ogled ulazi i s upitnom formom. Posljednju utakmicu momčad je odigrala prije više od tri mjeseca. Uslijedio je prekid natjecanja i sve je nekako stalo. Istina, treninzi postoje, ali niti prijateljsku utakmicu Kwasniokova momčad nije imala prilike odigrati da se koliko-toliko pripremi za sraz protiv kvalitetnijeg suparnika.

"A victory would be similar to Germany winning the World Cup." 💪💥

Fourth-division vs. Bundesliga

Saarbrücken vs. Bayer Leverkusen

German Cup semifinals

An uneven matchup? Not at all…#FCSB04 #DFBPokal https://t.co/J5GrVEWojw

— DW Sports (@dw_sports) June 9, 2020