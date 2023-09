Danas je očito dan šokova na MundoBasketu, pa su tako i Brazilci iznenađujuće svladali Kanadu

Rezultat je to današnjeg neočekivanog poraza u srazu s Brazilom, Južnoamerikanci su slavili sa 69-65 i tako zakomplicirali situaciju u grupi L. Bila je to utakmica s malo koševa, pogotovo ako se u obzir uzme da su Kanađani dosad u prosjeku ubacivali čak 108 poena po dvoboju. U junaka se prometnuo razigravač Yago dos Santos, četiri od svojih osam poena postigao je u zadnjim minutama, kada se sve lomilo.

IT'S THE DAY OF UPSETS IN JAKARTA! 🤯#FIBAWC x #WinForBrasil 🇧🇷

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 1, 2023