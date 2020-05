Danas je tužna obljetnica pogibije Ayrtona Senne, za mnoge najboljeg F1 vozača svih vremena

Na današnji dan prije 26 godina, poznato je svim zaljubljenicima u Formulu 1, u sedmom krugu Velike nagrade San Marina u Imoli, u zavoju Tamburello, Ayrton Senna pogodio je svojim bolidom betonski zid.

Dogodilo se to u 14:17, a potvrdu njegove smrti koji sat kasnije dala je Maria Teresa Fiandri izgovarajući najgore ispred hitnog odjela tamošnje bolnice.

Sama nesreća bila je splet užasnih okolnosti tijekom kojih je, jedna je od teorija, pucanje stupa upravljača uzrokovalo izlijetanje, dok je smrt uzrokovao komadić metala s prednjeg ovjesa koji je probio vizir kacige i pogodio Brazilca u sljepoočnicu.

His legend will forever live on

Today we remember Ayrton Senna#SennaSempre 🇧🇷 pic.twitter.com/f5E6BOnP0u

— Formula 1 (@F1) May 1, 2020