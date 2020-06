Danas smo po svemu sudeći dobili novog člana njemačke Bundeslige. Bit će to Arminia Bielefeld

Vrata su širom otvorena i samo bi se neko čudo moralo dogoditi da Arminia Bielefeld kroz njih ne uđu u njemačko nogometno prvenstvo. U današnjoj utakmici, a u pitanju je bila zaostala utakmica 28. kola Bundeslige II, sastav koji vodi Uwe Neuhaus s 4-0 je bio bolji od posljednjeplasiranog Dynama iz Dresdena, a to znači da tri kola prije kraja ima gotovo pa osiguranu promociju u viši rang.

Točnije, devet bodova prednosti ima Arminia Bielefeld u odnosu na treće mjesto ljestvice s kojeg se kreće u razigravanje za popunu Bundeslige. Ima i 18 golova bolju razliku pogodaka od Stuttgarta koji zauzima tu poziciju.

Osma promocija, a prva nakon sezone 2008./09., mogla bi i matematički biti osigurana za Arminiju utakmicama koje slijede. Ne pobijedi li drugoplasirani HSV kod Osnabrücka ili Stuttgart u susretu protiv Sandhausena sve će biti jasno. A opet, ne poklope li se ti rezultati Neuhasovoj momčadi, četvrtak joj donosi Darmstadt 98. I bod će biti dovoljan.

Usput, ovako je izgledalo prije pet godina kad je Arminia ušla u Bundesligu II. Da su vremena drugačija uopće ne sumnjamo da bi scene bile slične i danas…

Here you see Arminia Bielefeld fans celebrating promotion to the 2nd division in 2015.

Tonight, Bielefeld secured promotion to the Bundesliga after 11 years away.

Fans are not allowed into the stadium, but you can imagine their feelings.

They are a great traditional club. pic.twitter.com/ysbmigfqnp

— Michael Yokhin (@Yokhin) June 15, 2020