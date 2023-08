Danas svi igraju nogomet, pa je i Rijeka gubila kod Farana. Srećom, spas je donio Niko Janković

Iako su tamo temperature prikladnije jeseni, predstavnici Farskih otoka u UEFA-inim natjecanjima proživljavaju možda i najbolje ljeto u povijesti tamošnjeg nogometa. Ne samo da je Klaksvík pravi hit u Ligi prvaka, gdje je stigao do pobjede i u trećem pretkolu te otprije izborio grupnu fazu u Europi, tom se valu uspjeha priključio i B36 iz glavnog grada, Tórshavna.

Taj je klub večeras Rijekin domaćin, a još pet minuta prije odlaska na odmor nakon prvog dijela, činilo se kako će domaći navijači moći trljati ruke. I to ne samo zbog prohladnih temperatura zraka, već i zbog toga što je B36 sve dotad bio u minimalnom te podosta neočekivanom vodstvu, no do odlaska u svlačionicu su gosti s Kvarnera poravnali na 1-1.

Jedini domaći udarac unutar okvira gola stigao je nakon hitrog kontranapada, a onda se lopta nakon dodavanja Michała Przybylskog još i odbila od Rijekinog Stjepana Radeljića. I to taman na noge Hannesa Agnarssona, koji je iz blizine lako svladao Nediljka Labrovića. Bilo je to i pomalo neočekivano, jer je u dotadašnjem tijeku utakmice Rijeka bila dominantnija te s većim brojem izglednijih šansi.

Srećom, u samoj završnici prvog dijela stigao je taj izjednačujući pogodak, s bijele je točke precizan bio Niko Janković. Nekoliko trenutaka ranije je jedan od domaćih braniča nespretno reagirao u vlastitom šesnaestercu, pa je dosuđena najstroža kazna. Bivši Dinamov igrač nastavio je tako svoju vrlo dobru formu na startu sezone, ovo mu je već četvrti pogodak, računajući HNL te Konferencijsku ligu. Blamaža je zasad spriječena, no morat će sastav pod vodstvom Sergeja Jakirovića biti preciznija u nastavku te ugrabiti tu toliko željenu i prijeko potrebnu pobjedu.

Pročitali ste sve besplatne članke ovaj mjesec. Za neograničeno čitanje Telesporta i podršku istraživačkim serijalima, odaberite jedan od paketa. Pretplatite se Već imate pretplatu? Prijavite se