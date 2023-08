Današnji derbi Chelseaja i Liverpoola pokazao nam je da Poch i Klopp imaju još puno posla

Iako su i Bluesi i Redsi prezentirali neke vrlo dobre mehanizme u igri uz odlične individualne poteze pojedinih igrača, vidjeli smo i pozamašan broj grešaka, pogotovo u obrambenom postavljanju. Chelsea je počeo živahno i imao nekoliko vrlo obećavajućih otvaranja, posebice s desne strane, a raspoložen je bio novi napadač Nicolas Jackson s kojim je gostujuća obrana imala dosta problema.

Međutim, prvi gol pisao se Liverpoolu i to iz premijernog udarca unutar okvira gola. Luis Díaz, koji je imao odličan pripremni period, poentirao je u 18. minuti nakon krasnog podvaljivanja Mohameda Salaha i općenito izvrsne akcije gostiju koja je bila i najljepši detalj ovog derbija. Egipćanin je, inače, bio vrlo inspiriran, kao i na svakom startu sezone; prvo je u 12. minuti pogodio vratnicu, onda namjestio opisani gol, a onda mu je i jedan poništen u 31. minuti zbog zaleđa.

U prvih pola sata činilo se kao da je Liverpool bolji i kvalitetniji, ali zatim je uslijedila loša obrambena reakcija koja je Chelseaju omogućila povratak u utakmicu. Axel Disasi zabio je na svojem debiju za klub kada je ostao sam u petercu na dodavanje Bena Chilwella u 37. minuti. Cijela Liverpoolova obrana u toj je situaciji neoprezno ispala, a domaći su zamalo preokrenuli preko Chilwella kojemu je tri minute poslije poništen pogodak, ponovno zbog zaleđa.

Axel Disasi is 𝐇𝐘𝐏𝐄𝐃 to score on his Chelsea debut 💙 pic.twitter.com/RRYDqvcomE

— B/R Football (@brfootball) August 13, 2023