Daniel James: ‘Hrvatska je izgubila, ali to je momčad koja je bila u polufinalu i finalu SP-a’

Već znamo da rezultat u Osijeku, gdje su Turci svladali Vatrene, nikako nije bio dobar za Hrvatsku, no nije bio dobar niti za sljedeće suparnike Vatrenih. Wales se i dalje nada direktnom plasmanu na Euro i zato je sigurno navijao za Hrvatsku jer sa sedam bodova sad ima tri boda manje od Vatrenih i šest od Turske uz utakmicu manje.

Sigurno bi lakše bilo ganjati suparnika koji je nominalno slabiji i ima utakmicu viška, ali Velšani ne gube nadu u drugo mjesto i direktan plasman. Ili barem tako tvrdi Daniel James u najavi susreta s Vatrenima.

“Nešto su momci razgovarali o rezultatu Turske i Hrvatske, ali ne previše”, rekao je Leedsov krilni napadač. “Uvijek se nadate da će vas rezultat pomaziti, no ne možete se koncentrirati na nadu da će drugi gubiti. U svaku utakmicu ulazimo s vjerom u pobjedu, a plasman je i dalje u našim rukama.”

Realno, Wales za plasman mora dobiti svaku od preostale tri utakmice i nadati se da će Vatreni ili Turska redom prosipati bodove. Prvu priliku za ubiti dvije muhe jednim udarcem imat će baš u Cardiffu protiv Hrvatske.

“Hrvatska je neku večer izgubila, ali i dalje su sjajna momčad koja je bila u polufinalu i finalu Svjetskog prvenstva. Nikako ih ne smijete podcijeniti. U skupinu smo ušli ispod svog standarda, ali vjerujemo u sebe i u ovu utakmicu ulazimo visoko podignutog čela”, rekao je.

25-godišnjak je po godinama mlad, ali debitirao je za Wales još kao tinejdžer pa je nakon smjene generacija zapravo jedan od iskusnijih u momčadi. Toliko je Wales mlad i zelen kao momčad.

“I dalje se osjećam kao kad sam imao 19-20 godina i došao u momčad. No, sad se osjećam kao jedan od senatora. Po rasporedu sjedenja u kantini, sada sam među starijima. Ne bih rekao da sam pričljiv i vokalni vođa u svlačionici, drugima to prepuštam. No, uvijek dajem 100 posto od sebe i pokušavam biti primjer na terenu”, kazao je o svojoj ulozi.