Daniel Ricciardo najavljuje povratničku F1 utrku. Kaže da možemo očekivati kaos

Što možemo očekivati u trenutku kad se upale zelena svjetla za start sezone Formule 1?

Možda točan odgovor na to pitanje nudi Renaultov Australac Daniel Ricciardo koji smatra da će zbog višemjesečnog izbivanja iz natjecateljskog ritma povratnička utrka biti obilježena pogreškama vozača i incidentnim situacijama.

Točan odgovor (vjerojatno) nudi početak srpnja za kad je zakazana Velika nagrada Austrije, inače jedanaesta, a zbog pandemije koronavirusa, zasad prva utrka u ovogodišnjem kalendaru natjecanja.

“Bit će kaotično, nadam se u kontroliranim uvjetima. Zbog ʻhrđeʼ koja se skupila, zbog kombinacije emocija, uzbuđenja i želje. Svi će biti spremni za start. Neke će pucati adrenalin, drugi će biti hladniji. Možete očekivati hrabra, krivo proračunata pretjecanja. Uvjeren sam, vidjet ćete sve što se može vidjeti.”

