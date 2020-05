Daniel, varalica: Vozač Formule E kažnjen nakon što je unajmio profi gejmera za virtualnu utrku

U nedostatku utrkivanja na stazi, vozači raznih kategorija svoju potrebu za brzinom nadoknađuju virtualnim utrkama.

Međutim, jedan vozač Formule E pretjerano je ozbiljno, ili nimalo ozbiljno, ovisi kako na to gledate, shvatio je nedavno virtualno utrkivanje.

Audijev vozač Daniel Abt unajmio je profesionalnog esports igrača da u njegovo ime vozi utrku koja se ove subote održala u okviru virtualnog natjecanja Race at Home Challenge.

‘Abt’ je završio utrku na trećem mjestu, ali su njegovi konkurenti – bivši F1 vozači Jean-Eric Vergne i Stoffel Vandoorne – uočili nešto sumnjivo i zatražili video dokaz da je iza računala zbilja Abt. Je li moguće da je tako loš gejmer da su ga kolege otkrile jer je ostvario treće mjesto?

"I did not take it as seriously as i should have."

A Formula E driver has been fined for getting a professional gamer to compete for him in an esports race? https://t.co/1kNAoXnpv2 pic.twitter.com/4cWJ8hmtpY

— BBC Sport (@BBCSport) May 24, 2020