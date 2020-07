Danny Mills kaže da Slaven Bilić mora ostati u West Bromu čak i ako klub ne uđe u Premier ligu

Prilično veliku bodovnu zalihu prokockao je West Bromwich Albion nizom loših rezultata i naizgled sigurnu promociju u Premier ligu doveo pod znak pitanja. Istina, i dalje momčad koju vodi Slaven Bilić ovisi isključivo o sebi te će u slučaju pobjede protiv Queens Park Rangersa u srijedu i izboriti direktan plasman u englesko prvoligaško društvo.

Postoji i mogućnost da se to dogodi kroz kvalifikacijske utakmice za popunu Premier lige, ali i ona koja ostavlja WBA u Championshipu. Dogodi li se to mnogi će okrenuti palac prema dolje menadžeru momčadi Biliću i tražiti njegov odlazak iz kluba, a baš to bilo bi potpuno pogrešno, siguran je nekadašnji engleski reprezentativac Danny Mills.

Prisnažujući svoju tvrdnju podsjetit će pritom Mills na slučaj Leeds Uniteda i za primjer uzeti Marcela Bielsu koji je ostao u klubu nakon što u sezoni ranije nije odveo momčad u Premier ligu. Zato će u sljedećoj, nakon 16 godina dugog čekanja i zahvaljujući argentinskom stručnjaku, Leeds ondje biti ponovno.

“On mora ostati. Mislim da ga moraju zadržati”, priča u razgovoru za Football Insider Mills koji smatra da će i u slučaju Bilićeva kiksa WBA imati probleme. Jer…

“Izazov koji bi mogao biti pred klubom jest taj da bi ga mogli zvati drugi, jači klubovi. Premierligaški. Ali pogledajte što se dogodilo s Bielsom. Razlog za otkazivanje suradnje ne može biti taj što u jednoj sezoni nije uspio otići korak više. Nekoliko nepovoljnih ishoda utakmica ili loš mjesec ne čine nekog lošim menadžerom.”

Leeds je vjerovao u Bielsu koji danas u gradu ima i ulicu koja nosi njegovo ime. Bilić zasad ima meč-loptu i lopticu u svom polju. Promocija će ovisiti i o potezima koje će povući prije i za vrijeme ogleda protiv QPR-a…