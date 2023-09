Dante Stipica bio je najbolji vratar Ekstraklase. Pogoń ga je sada prebacio u drugu momčad

Posljednji nastup za Pogoń ubilježio je 30. srpnja u pobjedi nad Widzewom iz Łódźa, a tada je krenula i loša forma njegova kluba koji je u šest narednih utakmica upisao tek dvije pobjede. Ispao je iz Europe, u pet odigranih kola Ekstraklase bilježi tek šest bodova, a u Poljskoj se sve više govori o tome kako je Gustafsson dobio ultimatum od klupske uprave i da je blizu otkaza.

Da stvari budu još kaotičnije, Pogoń je danas izdao kratko priopćenje u kojemu je istaknuo da je Stipica odlukom stručnog stožera prebačen u drugu momčad. S njom bi, kažu, trebao početi trenirati sljedećeg tjedna…

Pravi razlog ovakve klupske odluke nije poznat, ali možda je indikativno kako je priopćenje stiglo samo nekoliko dana nakon što se Stipica na Instagramu obratio navijačima i otkrio da je izostajao s terena jer mu je jedan suigrač na treningu pao na vrat:

“Dragi prijatelji, hvala vam na porukama podrške tijekom mog oporavka”, priopćio je tada Stipica. “Jedan suigrač neobjašnjivo je pao na moj vrat na treningu prije tri tjedna. Zamalo sam ostao paraliziran, a moj život je tada umalo bio ugašen. Samo me Bog spasio u toj strašnoj situaciji. Nakon 20 dana intenzivnih terapija, nakon napornog rada cijelog medicinskog osoblja, oporavak ide u dobrom smjeru. Jedva čekam svoj povratak na teren i proslavu pobjeda s vama, kao što smo uvijek radili.”

Goalkeeper Dante Stipica of Pogon addresses fans after a scary injury he got at training in the Polish club pic.twitter.com/o9TcywCwoj

