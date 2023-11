Dario Šarić odigrao je još jednu solidnu partiju, ali Warriorsi su tijesno poraženi od Sacramenta

No, Kingsi su u četvrtoj dionici napravili ključnu seriju od 13-3 koja je zaostatak od devet poena i brigu za sudbinu pretvorila u egal i minimalno vodstvo, a iz te tijesne partije na kraju su u Sacramentu i izašli kao pobjednici iako su u zadnjoj minuti gubili pet razlike.

THE KINGS STORM BACK FROM DOWN 24 TO BEAT THE WARRIORS 👑 pic.twitter.com/unKmMFt6XJ

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) November 29, 2023