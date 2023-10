Dario Šarić ubacio je 14 poena u Golden Stateovoj pobjedi u finišu priprema za novu sezonu

Manje od tjedan dana ostalo je do početka novog izdanja NBA lige, momčadi užurbano rade na posljednjim pripremama i provjerama prije no što sve krene. Vrijeme je to i za isprobavanje novih igrača, a čini se kako je hrvatski reprezentativac Dario Šarić dobro iskoristio pruženu mu priliku. Njegovi Golden State Warriors sinoć su slavili protiv Sacramento Kingsa, Šiši je u taj trijumf ugradio čak 14 svojih poena.

Besprijekoran je bio u pokušajima za dva poena (5/5), tome je pridodao još po jednu tricu i slobodno bacanje. To mu je daleko najbolji nastup u novom dresu te je prvi put ostvario dvoznamenkasti učinak, većinu je svojih poena sinoć skupio još u prvom poluvremenu. Na veliki odmor otišao je s 12 poena i pet skokova, a do kraja utakmice ubilježio je još jedan skok te ukupno tri asistencije.

Final 📊 Steph – 30p/4r/5a/1b/1s

Jonathan – 18p/6r/2a/1s

Andrew – 16p/1r/3a/1b/1s

Dario – 14p/6r/3a/2s

Trayce – 13p/10r

Chris – 13p/6r/9a

Klay – 5p/7r/4a

Gary – 5p/4r/1a/1b/2s

Moses – 2p/1a

Cory – 3r/3a/1s pic.twitter.com/tLptxFaVBq — Golden State Warriors (@warriors) October 19, 2023 Inače, pitanje pobjednika riješeno je tek u posljednjem napadu, dakako da je tad lopta bila u rukama Stephena Curryja. Njegova momčad u tim je trenucima zaostajala dva poena za Kingsima, a onda je legendarni šuter opalio tricu šest sekundi prije kraja te postavio konačnih 116-115. Tako je Steph večer završio s čak 30 poena na svojem kontu, najefikasniji je bio od svih igrača na parketu. Pred Šarićem i Warriorsima tek je još jedna pripremna utakmica prije početka sezone, u noći s petka na subotu gostovat će kod San Antonija Spursa, predvođenih novom NBA zvijezdom Victorom Wembanyamom. Nakon toga im slijedi četiri dana odmora, a zatim kreće novo izdanje NBA lige, u srijedu ujutro po hrvatskom vremenu ugostit će jednu od bivših Šarićevih momčadi, Phoenix Suns.

