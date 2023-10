Dario Šimić: ‘Ako treba mene lupati da momčad ima mir, samo me lupajte’

Dinamo je u četvrtak doživio jedan od najsramotnijih poraza u svojoj modernoj povijesti izgubivši 2-0 od Ballkanija u drugom kolu grupne faze Konferencijske lige na Kosovu. Mnogi se u medijima i navijačkoj zajednici pozivaju na odgovornost, a jedan od njih je i Dario Šimić, član uprave za sportska pitanja koji je stigao u klub tijekom preslagivanja u ožujku.

Zasad je primio dosta kritika na svoj rad, pogotovo od struje koja je bliska Zdravku Mamiću, a šuška se kako bi upravo on mogao biti jedan od prvih koji će platiti poslom zbog nekoliko klimavih rezultata i zasad neuvjerljivih pojačanja. On se na sve to osvrnuo u intervjuu za portal Index.hr.

“Osjećam se jednako odgovornim kao i uprava”, odgovorio je na pitanje o svojoj odgovornosti. “Ja ne donosim odluke sam, nego ih donosimo kolektivno ja i ostali članovi uprave, na čelu s predsjednicom. Mislim da smo se svi mi odgovorno ponijeli prema Dinamu i prema situaciji u kojoj se klub nalazi. Ako mislite na igrače koji su došli, svi ti igrači su dovedeni u suglasnosti s trenerom. Prvo je to bio Igor Bišćan, a sad Sergej Jakirović. Preuzimam odgovornost onoliko koliko je moj dio i svatko u klubu treba preuzeti svoj dio, od članova uprave, preko trenera, do igrača. Mora se znati da se Dinamo nalazi u velikom tranzicijskom periodu i u upravljačkom i u sportskom smislu. Momčad koja je donosila velike rezultate zadnjih sezona stvorena je prije pet godina, a nje više nema i nju je nemoguće ponovno stvoriti preko noći. Nije u redu da se mene proziva za sve ono što je negativno kad se zna da radimo svi zajedno u suradnji s trenerima. Čačića se hvalilo kad je uveo momčad u Ligu prvaka pa onda nije valjao. Bišćana se dočekalo euforijom, osvojio je naslov prvaka pa ni on nije valjao. Sad je isto s Jakirovićem. Ja ni o čemu ne odlučujem sam.”

Tko je kriv za poraz od Ballkanija i zaostatak u prvenstvu? “Ja sigurno neću biti taj koji će uprijeti prstom u nekoga i reći da je kriv”, rekao je Šimić, a onda dao znakovit odgovor: “Ako ljudi u klubu smatraju da sam ja kriv, moj mandat je na raspolaganju i s tim nemam nikakav problem. Ja sam u Dinamo došao na strani Mirka Barišića za kojeg mislim da radi dobro i da pomognem Dinamu koliko god mogu i, ako netko misli da to nije dovoljno dobro — OK. Ako treba mene lupati da momčad ima mir, samo me lupajte. Evo, ja sam kriv. Kriv sam za poraz od Hajduka, kriv sam za poraz od Ballkanija. Slobodno neka se stavi moja slika i neka se sve stavi na moj račun, nemam s tim nikakav problem. Ako će Dinamu biti bolje ako ja odem i ako se donese takva odluka — OK.” Osvrnuo se i na prijelazni rok u kojemu neki zamjeraju dovođenje igrača poput Maximea Bernauera i Bogana Mihajličenka. “Onaj tko misli da je u jednom prijelaznom roku lako zamijeniti Ivanušeca, Šutala i Livakovića ne zna što priča, a osobito ne za parsto tisuća eura”, smatra Šimić. “Meni nitko u klubu nije rekao: ‘Imaš pet, deset ili petnaest milijuna eura za nove igrače.’ Što smo trebali napraviti? Dovesti nekoga za pet ili sedam milijuna eura i opteretiti budžet iako nemamo pokriće za takve transfere? Maxime Bernauer doveden je kao igrač iz druge francuske lige, koja je jača od HNL-a i to kao jedan od boljih stopera. Mihajličenko je došao na preporuku Igora Jovićevića koji ga je trenirao u Šahtaru kao igrač koji je igrao za ukrajinsku reprezentaciju. Kaneko je došao iz Japana u kojem je zabio osam golova uz pet asistencija, a Japanci slove kao igrači s najboljim omjerom cijene i kvalitete. Računali smo da bi ti igrači, ako su bili dobri u drugoj francuskoj ligi, Šahtaru i u japanskoj ligi, mogli i nama pomoći u situaciji kad nemamo puno vremena da slažemo novu momčad. Oni nas nisu puno koštali, a nismo bili u situaciji da dovedemo pet ili šest igrača po tri milijuna eura. Mi nismo bili u mogućnosti da gledamo te igrače, to se rješava skautingom koji traje mjesecima, a ne par dana ili tjedana. Tri milijuna eura danas u nogometu vrijede puno manje nego prije par godina. Da biste doveli nekoga iz HNL-a, danas vam treba kredit svjetske banke. Za Stojkovića i Kačavendu je početna cijena bila 11 milijuna eura, pa sedam, pa smo to on sveli u neke prihvatljive okvire jer su oni zalog za budućnost kao i Gabriel Vidović. Ja nemam čarobni štapić da dovedem veliko pojačanje za Dinamo za 300 tisuća eura. To danas ne ide. Mogli smo dovesti Matiju Frigana za šest ili sedam milijuna eura pa ispasti sposobni, a tko će platiti taj transfer, nema veze. To nikoga ne zanima. Danas ti ni igrač od pet milijuna eura ne garantira da će se pokazati kao pojačanje.” Ukratko, ovako prenesene izjave odaju dojam poprilične nervoze i frustracije u Dinamovu taboru, ali to je možda samo krivi dojam. Čitav intervju možete pročitati ovdje.

