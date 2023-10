Dario Šimić: ‘Otkako Mamići nisu u klubu, igrači su se uvijek dovodili u dogovoru s trenerima’

Nakon što je prije nekoliko tjedana oformljen, u utorak će se po prvi put sastati Dinamov novi Izvršni odbor. Na toj će se sjednici raspravljati i o statusu članova Uprave, među kojima su najistaknutiji njena predsjednica Vlatka Peras te Dario Šimić, član zadužen za sportska pitanja. Brojne su teme koje ovih dana okupiraju potonjeg, i to ne samo one vezane uz teren, već i novi statut te izgradnja stadiona.

“Statut je jako važna stvar, mora se naći zajedništvo s članovima kluba. Mislim da je prijedlog koji je na stolu, 28 članova s jedne i 28 članova s druge strane, vrlo korektan prijedlog. Mislim da će predsjednik Mirko Barišić izvući najbolje rješenje i da će paziti na budućnost kluba”, rekao je Šimić gostujući u programu NoveTV, pa nastavio:

“Mi ne možemo razviti europski Dinamo bez novog stadiona, sad smo se uvjerili da će to biti sve teže i teže. Srećom, imamo Vladu i premijera koji su spremni pomoći nogometnoj infrastrukturi, kao i gradonačelnika koji navija za Dinamo. Ali, u skupštinu moraju ući ozbiljni ljudi, na koje znaju da mogu računati.”

Dakako, jedna od glavnih zamjerki na njegov rad jest netom završeni prijelazni rok, tijekom kojeg Dinamo nije doveo adekvatna rješenja i pojačanja za sastav, pogotovo ako ih se usporedi s odlascima iz kluba.

“Dinamo trenutno funkcionira kao četveročlana uprava koja zajedno donosi odluke. Ja sam zadužen za sport i dajem prijedloge, a onda zajedno s Danijelom Tomačićem, Darkom Podnarom i Vlatkom Peras odlučujemo je li nešto dobro ili nije. Otkako nema Zdravka i Zorana Mamića, uvijek su se treneri nešto pitali i igrači su se dovodili u dogovoru s njima.

To ima prednosti i mana. Kad trener izabere igrače, onda ne može tražiti alibi. Ali, mane su to što Dinamo često mijenja trenera, u prosjeku svakih osam mjeseci. I onda može doći novi trener i reći da mu ti igrači nisu dobri. Mi smo svoj posao napravili dobro i nemamo za čime žaliti. Iza nas je bio zahtjevan zadatak, no mislim da smo napravili odgovoran i dobar posao”, zaključio je.