De Gea u polju krumpira: Chelsea je prošao u finale FA kupa, a Unitedov vratar nije se iskazao

Što li će tek sad reći Roy Keane?

Prvo poluvrijeme (koje je, usput, trajalo 57 minuta) polufinala FA kupa između Chelseaja i Manchester Uniteda donijelo nam je točno onakvu utakmicu kakvu smo mogli očekivati. Bluesi su na Wembleyju dominirali posjedom i dodavanjima, diktirali tempo igre, a Solskjærove trupe disciplinirano pratile suparnički ritam, čekajući jednu pravu priliku koja bi njihovom ubojitom napadu dopustila izlazak u jednako smrtonosnu kontru. Taj miks rezultirao je u prilično tvrdom prvom dijelu gdje smo svejedno uspjeli vidjeti nekoliko šansi.

Tako je u 10. minuti Reece James bravurozno opalio po De Geinom golu, ali Španjolac je na to bio spreman (upamtite ovo pošto se slične rečenice baš i neće ponavljati u tekstu). Pet minuta kasnije pokušao je Marcos Alonso glavom nakon što je na drugu vratnicu lijepo nabacio Cesar Azpilicueta, a prvu značajniju priliku United je dobio u 32. minuti kada je Fernandesov slobodnjak mogao završiti ispod grede, no Willy Caballero na Chelseajevim je vratima bio koncentriran.

Već kad smo mislili da pogodak u prvom poluvremenu nećemo vidjeti, breme opreza s obje ekipe duboko u sudačkoj nadoknadi prvog dijela skinuo je Olivier Giroud svojim 16. pogotkom u FA kupu. Azpilicueta je ponovno poslao ubačaj s desne strane, a Francuz se pronašao na prvoj vratnici. Njegov udarac španjolskom vrataru prošao je ispod ruku, a to nije bilo zadnje što je trebao obraniti…

Uvjerili smo se u to u 46. minuti kada je s 20-ak metara ambiciozan udarac prema golu poslao Lampardov čovjek od povjerenja Mason Mount, a De Gea je ponovno bio na lopti koja mu je ovaj put prošla kroz rukavice. Pokušaj engleskog veznjaka završio je u mreži, Chelsea je poveo 2-0, a šale na Twitteru samo su se nastavile gomilati…

Kepa and De Gea when they turn up for the Spanish national team pic.twitter.com/BgvFRHqqx4

— Footy Humour (@FootyHumour) July 19, 2020