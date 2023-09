Deadline Day: Barça je dovela dvojicu Joãa, United Amrabata, a Getafe šokantno Greenwooda

Jedna od najvećih odšteta sinoćnje završnice ljetnog mercata pripala je Eintrachtu iz Frankfurta, koji je odlaskom Randala Koloa Muanija u Paris Saint-Germain uprihodio čak 90 milijuna eura. Mladi francuski napadač vratio se tako u rodni grad, gdje će zajedno s nekolicinom suigrača konkurirati za jedno od mjesta u napadu trenera Luisa Enriquea.

Zanimljivo je bilo i u Engleskoj, najaktivniji su u tim posljednjim satima bili Manchester United i Liverpool, barem od klubova iz gornjeg doma poretka. Redsi su se tako još i dodatno pojačali u veznom redu, iz Bayerna je stigao mladi nizozemski talent Ryan Gravenberch, pa će trener Jürgen Klopp imati podosta opcija u toj liniji.

“If you see it from the outside, it’s one of the biggest clubs in the world." 🗣

"If you see it from the outside, it's one of the biggest clubs in the world." 🗣

— Liverpool FC (@LFC) September 1, 2023